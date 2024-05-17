Аленичев о «Спартаке»: «Состав нужно менять на 30 процентов, если хотят бороться за чемпионство»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартаку» нужна чистка состава для борьбы в РПЛ.

«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30 процентов.

Должна быть небольшая чистка? Обязательно», – заявил экс-игрок и тренер красно-белых.

После 28 туров « » занимает пятое место в турнирной таблице Мир , набрав 46 очков.

Вчера стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский тренер Деян Станкович.