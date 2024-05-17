Аленичев о «Спартаке»: «Состав нужно менять на 30 процентов, если хотят бороться за чемпионство»
Дмитрий Аленичев считает, что «Спартаку» нужна чистка состава для борьбы в РПЛ.
«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30 процентов.
Должна быть небольшая чистка? Обязательно», – заявил экс-игрок и тренер красно-белых.
После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 46 очков.
Вчера стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский тренер Деян Станкович.
Новые контракты им предложены не будут.
Но атакующий игрок на левый фланг после ухода Промеса - нужен, опорный полузащитник - нужен, восьмерка с пасом - нужна.
Ну и с любыми 2-3 игроками из списка:
Бонгонда, Зиньковский, Медина, Мартинс, Умаров - можно смело расставаться.
Как-то так.
Селихов, Свинов, Денисов, Классен, Хлусевич, Рябчук, Зина, Медина, Мартинс, Умяров, Литвинов, Зобнин.
Мозес и Джикия уйдут СА.
если Соболев опять начнет исполнять, то и его сливать надо будет уже зимой.