Аленичев о «Спартаке»: «Состав нужно менять на 30 процентов, если хотят бороться за чемпионство»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартаку» нужна чистка состава для борьбы в РПЛ.

«Не буду называть имена. У каждого свое мнение. Но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30 процентов.

Должна быть небольшая чистка? Обязательно», – заявил экс-игрок и тренер красно-белых.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 46 очков. 

Вчера стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский тренер Деян Станкович.

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5 комментариев
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Ответ владимр строков
Интересно, Джикия входит в это 30% ?
Джикия и Мозес - уходят.
Новые контракты им предложены не будут.
+2
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Ну 30% не обязательно.
Но атакующий игрок на левый фланг после ухода Промеса - нужен, опорный полузащитник - нужен, восьмерка с пасом - нужна.
Ну и с любыми 2-3 игроками из списка:
Бонгонда, Зиньковский, Медина, Мартинс, Умаров - можно смело расставаться.
Как-то так.
+1
-1
0
Интересно, Джикия входит в это 30% ?
0
0
0
Расставаться надо с теми кто не играет.Классен,Рябчук, Мойзес,Бальде,Николсон,Товареш.А потом с теми кто слабоват.Денисов,Умяров,Маслов.Вот после этого посчитайте сколько свободных мест....
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Ответ Caniball
Ну 30% не обязательно. Но атакующий игрок на левый фланг после ухода Промеса - нужен, опорный полузащитник - нужен, восьмерка с пасом - нужна. Ну и с любыми 2-3 игроками из списка: Бонгонда, Зиньковский, Медина, Мартинс, Умаров - можно смело расставаться. Как-то так.
Ну 30% не обязательно. 50, а то и больше.
Селихов, Свинов, Денисов, Классен, Хлусевич, Рябчук, Зина, Медина, Мартинс, Умяров, Литвинов, Зобнин.
Мозес и Джикия уйдут СА.
если Соболев опять начнет исполнять, то и его сливать надо будет уже зимой.
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