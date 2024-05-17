Гаврилов о Станковиче вместо Слишковича в «Спартаке»: «Шило на мыло, никаких гарантий результата. Победы с «Црвеной Звездой» — не показатель»
Юрий Гаврилов считает авантюрой назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».
«Станкович вместо Слишковича — шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Победы в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой» — не показатель. Ничего выдающегося в этом нет.
То, что Станкович был неплохим футболистом в прошлом, не означает, что он будет хорошим тренером. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет», — сказал экс-игрок «Спартака».
это как вообще? назначают тренера и он даёт гарантии, что выиграет это и это. типа "мамой клянусь" возьмём кубок?
И умеет бить издали и научит наших как это делать правильно.
А то пас в аут или принимающий стоит на месте а не движется к мячу.
А тут хоть чу-чуть научат по мячу бить)))
Вот, если бы это были милые их сердцу Черчесовы, Юраны и прочие Аленичевы, вот было бы другое дело.
Конечно, игра команды этому способствует,но ориентироваться на его мнение - не нужно