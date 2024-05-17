Гаврилов о Станковиче вместо Слишковича в «Спартаке»: «Шило на мыло, никаких гарантий результата. Победы с «Црвеной Звездой» — не показатель»

Юрий Гаврилов считает авантюрой назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

«Станкович вместо Слишковича — шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Победы в чемпионате Сербии с « » — не показатель. Ничего выдающегося в этом нет.

То, что Станкович был неплохим футболистом в прошлом, не означает, что он будет хорошим тренером. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет», — сказал экс-игрок « ».

10 быстрых мыслей о назначении Станковича