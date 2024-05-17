Гаврилов о Станковиче вместо Слишковича в «Спартаке»: «Шило на мыло, никаких гарантий результата. Победы с «Црвеной Звездой» — не показатель»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Юрий Гаврилов Владимир Слишкович Футбол

Юрий Гаврилов считает авантюрой назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

«Станкович вместо Слишковича — шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Победы в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой» — не показатель. Ничего выдающегося в этом нет. 

То, что Станкович был неплохим футболистом в прошлом, не означает, что он будет хорошим тренером. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет», — сказал экс-игрок «Спартака».

10 быстрых мыслей о назначении Станковича

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30 комментариев
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Ну ладно, а ЧТО тогда показатель?
+23
0
+23
"...никаких гарантий результата"
это как вообще? назначают тренера и он даёт гарантии, что выиграет это и это. типа "мамой клянусь" возьмём кубок?
+16
0
+16
Были хорошими, средними футболистами, а стали обиженками на пенсии… Даже стыдно.
+16
-4
+12
Ответ Mohnatiy
Ну ладно, а ЧТО тогда показатель?
чеканка
+6
-1
+5
Этим Гвардиолу привези, всё равно скажут, что слабоват.
+5
-1
+4
Ответ T622222
Были хорошими, средними футболистами, а стали обиженками на пенсии… Даже стыдно.
Ну, я игры Юрия Гаврилова не видел, мне 37. Но отец всю жизнь уверял что Юра Гаврилов был невероятен
+4
-1
+3
С гарантией мы разве что все умрём. У всего остального есть только вероятность.
+4
-1
+3
Ответ Slavanya
По факту Станкович это тот же самый Слишкович только с опытом, а это именно то что весь спорц считал уязвимостью Слишковича
у слишковича уже 17 лет тренерского стажа. станкович даже не на полкорпуса позади.
+1
0
+1
Ответ Dima Dima
"...никаких гарантий результата" это как вообще? назначают тренера и он даёт гарантии, что выиграет это и это. типа "мамой клянусь" возьмём кубок?
"Мамой клянусь" в современных реалиях самый надёжный гарант .
+2
-1
+1
Ответ Mohnatiy
Ну ладно, а ЧТО тогда показатель?
Черчесова всё хотят пропихнуть
+1
0
+1
так а какой тренер в СПАРТАКЕ может дать какие то гарантии? Гвардиола? Анчелотти?
+1
0
+1
гарантий титулов даже Гвардиола с Клоппом не дадут
+1
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+1
Тренер играл в футбол
И умеет бить издали и научит наших как это делать правильно.
А то пас в аут или принимающий стоит на месте а не движется к мячу.
А тут хоть чу-чуть научат по мячу бить)))
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начинается
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Местным физрука нет доверия
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Вот после таких высказываний "ветеранов" я начинаю думать, что Мостовой вполне адекватен в суждениях, только немного зациклился на чеканке. Эти же редкостный бред несут.
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Уже устаешь от вечно негативного настроя ветеранов. Вот в их время было дааа, а сейчас фууу
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А говорили недовольных экспертов не будет🤣🤣
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Ну, я игры Юрия Гаврилова не видел, мне 37. Но отец всю жизнь уверял что Юра Гаврилов был невероятен
А как тренера Гаврилова кто знает?!
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критикуешь-предлагай. Пусть скажет кого надо было назначить и какие у них эти "показатели" лучше?
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так то да, возьмём Ванбастена, Гуллита и т. д.
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Ответ Mohnatiy
Ну ладно, а ЧТО тогда показатель?
«Своизм».
Вот, если бы это были милые их сердцу Черчесовы, Юраны и прочие Аленичевы, вот было бы другое дело.
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Юрий Гаврилов,при всем к нему уважении, занимает ко всему происходящему в команде резко негативно-пессимистичную позицию.
Конечно, игра команды этому способствует,но ориентироваться на его мнение - не нужно
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Ответ Dima Dima
"...никаких гарантий результата" это как вообще? назначают тренера и он даёт гарантии, что выиграет это и это. типа "мамой клянусь" возьмём кубок?
Это надо было Гогниева тогда назначать
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Ответ korysh
критикуешь-предлагай. Пусть скажет кого надо было назначить и какие у них эти "показатели" лучше?
Критикуя, вовсе не обязательно предлагать. Можно назвать фамилии, конечно. Назовут каждый свои. И им возразят, как вы, а какие у них показатели лучше? И будут правы, если только названы не Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола. Но странно другое - тысячи здесь убеждены, что Спартаку не помогут ни Анчелотти, ни Гвардиола и т д, и вдруг теперь такой необъяснимый восторг этих же тысяч от назначения Станковича... Время покажет, но, моё мнение, что опять ничего не получится, согласен в этом с Гавриловым. Все вы знаете, что в Спартаке дело, видимо, не в тренере.
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Зато Мостовой наверное в восторге!!)) Или наоборот, теперь говорить нечего..
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