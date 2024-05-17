Юрген Клопп: «Я получил столько писем от болельщиков – останусь в «Ливерпуле» до 2028-го, если отвечу на все. Некоторые читал со слезами, узнав, что клуб значил для людей»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Футбол

Юрген Клопп высказался о болельщиках «Ливерпуля».

«Я пытаюсь объяснить это, но не до конца понимаю. Люди любят тебя, пока ты их не разочаровываешь, мне не кажется, что мы когда-либо разочаровывали их. Для стольких людей клуб – это целый мир, и в последние несколько месяцев это было невероятно.

За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому я прошу прощения за то, что не ответил каждому. Также было много просьб о билетах...

Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет много значили для них, я очень рад этому», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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8 комментариев
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Чет не оч профессионально со стороны спортс. Должно было быть так: "Клопп объявил, что останется до 2028".
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Не представляю что в воскресенье будет...
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На секунду поверил
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Плачем всем Sports’ом (но это не точно:)
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Надо было заголовок на "2028-го" закончить. Тут был бы уже рекорд по просмотрам и комментам
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Я с 90-х болею за Ливерпуль. Клопп вернул величие клубу не только в АПЛ, вернулись в ЛЧ и не просто отбывать номер!
И тут отец говорит что уходит... у меня как и у тысяч людей всё перевернулось.. просто и писать не буду что внутри было первое время.
Спасибо Легандарному Красному тренеру Юргену за всё!!!❤️
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Прочитал только: «Останусь в Ливерпуле до 2028 года.»
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Так Клопп до 28 года дочитывать только эти письма будет, но за это время получит еще писем, на пожизненное.
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