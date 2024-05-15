Ассистент Клоппа Лейндерс летом возглавит «Ред Булл Зальцбург». Контракт – на 3 года

Ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс возглавит «Ред Булл Зальцбург».

Лейндерс, покидающий « » в конце сезона вместе с , согласовал с австрийским клубом трехлетний контракт. Нидерландский специалист будет официально представлен в качестве нового тренера «РБ Зальцбург» в середине июня и возглавит команду с началом подготовки к сезон-2024/25.

Ассистентом Лейндерса в новом клубе станет Витор Матош, также входивший в тренерский штаб «Ливерпуля».

Фото: redbullsalzburg.at