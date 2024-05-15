Ассистент Клоппа Лейндерс летом возглавит «Ред Булл Зальцбург». Контракт – на 3 года
Ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс возглавит «Ред Булл Зальцбург».
Лейндерс, покидающий «Ливерпуль» в конце сезона вместе с Клоппом, согласовал с австрийским клубом трехлетний контракт. Нидерландский специалист будет официально представлен в качестве нового тренера «РБ Зальцбург» в середине июня и возглавит команду с началом подготовки к сезон-2024/25.
Ассистентом Лейндерса в новом клубе станет Витор Матош, также входивший в тренерский штаб «Ливерпуля».
Фото: redbullsalzburg.at
Но руководство решило иначе)
Удачи в Зальцбурге, кто знает, может он еще окажется в Ливерпуле!)
А так да, удачи и буду иногда стараться посматривать как там у него дела.