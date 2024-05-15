Ассистент Клоппа Лейндерс летом возглавит «Ред Булл Зальцбург». Контракт – на 3 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург Пеп Лейндерс Футбол

Ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс возглавит «Ред Булл Зальцбург».

Лейндерс, покидающий «Ливерпуль» в конце сезона вместе с Клоппом, согласовал с австрийским клубом трехлетний контракт. Нидерландский специалист будет официально представлен в качестве нового тренера «РБ Зальцбург» в середине июня и возглавит команду с началом подготовки к сезон-2024/25.

Ассистентом Лейндерса в новом клубе станет Витор Матош, также входивший в тренерский штаб «Ливерпуля».

Фото: redbullsalzburg.at

15 комментариев
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оооочень рад за Пепа, он давно созрел до главного тренера, удачи!
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+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Помощники известных тренеров ведь редко добиваются чего то существенного
Артета?
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Удачи Пепу!
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Удачной охоты :)
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Честно говоря, зная ФСГ и их нежелание вкладывать достаточно средств на реальную перестройку, мне казалось, что именно Пеп тот самый человек, который способен развить подход Клоппа, заменив его, что позволило бы Ливерпулю с нынешним ядром вполне успешно существовать ближайшие лет 3-5 без глобальных перестроек и доп финансовых вливаний - идеальный вариант для ФСГ.
Но руководство решило иначе)
Удачи в Зальцбурге, кто знает, может он еще окажется в Ливерпуле!)
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Ответ Cap Obvious
Артета?
Не спорю, бывают такие случаи, но это ведь редкость.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Помощники известных тренеров ведь редко добиваются чего то существенного
Мареска, который Лестер вывел в АПЛ?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Помощники известных тренеров ведь редко добиваются чего то существенного
Моуриньо после таких слов с двух ног в вас влетел бы
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Ответ Cap Obvious
Артета?
Речь о существенном. Титулов нет.
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Ответ Cap Obvious
Артета?
Мауринью в какой то степени )
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Ответ Sergey Kuznetsov
Моуриньо после таких слов с двух ног в вас влетел бы
Жозе уже давно не топ тренер....
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Ответ Александр Яковлев
Мареска, который Лестер вывел в АПЛ?
Теперь ассистента Лутона скоро можно будет считать топ тренером 😁😁
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Ответ Jodye II
Честно говоря, зная ФСГ и их нежелание вкладывать достаточно средств на реальную перестройку, мне казалось, что именно Пеп тот самый человек, который способен развить подход Клоппа, заменив его, что позволило бы Ливерпулю с нынешним ядром вполне успешно существовать ближайшие лет 3-5 без глобальных перестроек и доп финансовых вливаний - идеальный вариант для ФСГ. Но руководство решило иначе) Удачи в Зальцбурге, кто знает, может он еще окажется в Ливерпуле!)
Может Пеп и сам не захотел, слишком много ответственности было бы, да и Ливерпуль это был проект Клоппа, а Пепу хочется что-то свое построить, я уверен.
А так да, удачи и буду иногда стараться посматривать как там у него дела.
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Ответ Jodye II
Честно говоря, зная ФСГ и их нежелание вкладывать достаточно средств на реальную перестройку, мне казалось, что именно Пеп тот самый человек, который способен развить подход Клоппа, заменив его, что позволило бы Ливерпулю с нынешним ядром вполне успешно существовать ближайшие лет 3-5 без глобальных перестроек и доп финансовых вливаний - идеальный вариант для ФСГ. Но руководство решило иначе) Удачи в Зальцбурге, кто знает, может он еще окажется в Ливерпуле!)
Я думаю он и сам бы отказался от предложения возглавить первую команду. Слишком умный человек, чтобы принять его.
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