Хави: «И мне, и игрокам «Барселоны» сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи. Победа над «Альмерией» приближает нас к задаче-минимум – второму месту»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Фермин Лопес Футбол

Хави отметил, что победа над «Альмерией» поможет «Барселоне» занять 2-е место.

«У соперника были явные голевые моменты, штанга и еще два эпизода. Нам же, думаю, не хватало напористости. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, а второй мяч могли забить раньше.

Убедительная победа, и здорово, что она позволяет нам приблизиться к нашей цели, задаче-минимум – ко второму месту.

Фермин мне нравился еще два с половиной года назад. Я вижу, что он стал более зрелым, готовым к борьбе. Он на многие годы станет футболистом основной команды.

И мне, и игрокам сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи, бороться за них. Мы сделали свою домашнюю работу. Но у нас очень хороший состав, видны самоотдача и профессионализм. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки», – сказал главный тренер «Барселоны».

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5 комментариев
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Впереди кубок гампера. Верим в Чапи.
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> Он на многие годы станет футболистом основной команды

жду рафинью в атлетико, короче, вряд к льоренте и молине
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А максимум?
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Минимум второе место а максимум полнейший провал сезона!!! Такое ощущение что Хави вообще не владеет ситуацией в команде . Это после 3 лет работы . Его разговоры полный бред.
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