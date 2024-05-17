Хави: «И мне, и игрокам «Барселоны» сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи. Победа над «Альмерией» приближает нас к задаче-минимум – второму месту»

Хави отметил, что победа над «Альмерией» поможет «Барселоне» занять 2-е место.

«У соперника были явные голевые моменты, штанга и еще два эпизода. Нам же, думаю, не хватало напористости. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, а второй мяч могли забить раньше.

Убедительная победа, и здорово, что она позволяет нам приблизиться к нашей цели, задаче-минимум – ко второму месту.

мне нравился еще два с половиной года назад. Я вижу, что он стал более зрелым, готовым к борьбе. Он на многие годы станет футболистом основной команды.

И мне, и игрокам сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи, бороться за них. Мы сделали свою домашнюю работу. Но у нас очень хороший состав, видны самоотдача и профессионализм. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки», – сказал главный тренер «Барселоны».