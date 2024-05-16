Аллегри отстранен на два матча Кубка Италии и оштрафован за поведение в конце финала с «Аталантой»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии дисквалификации судьи Массимилиано Аллегри Фабио Мареска Футбол

Массимилиано Аллегри наказан за поведение в финале Кубка Италии.

Главный тренер «Ювентуса» дисквалифицирован на два матча и оштрафован на пять тысяч евро за то, что в агрессивной манере обращался к резервному судье в свете несогласия с решением главного арбитра матча с «Аталантой» Фабио Марески.

«Во время уведомления об удалении он повторил такое отношение, также выразив неуважение к работе официальных лиц. После уведомления об удалении и перед уходом с поля он также сделал продемонстрировал неуважительные жесты в отношении главного судьи», – сказано в решении спортивного суда.

Решение об отстранении распространяется только на игры Кубка Италии. Таким образом, Аллегри сможет присутствовать на скамейке «Ювентуса» во время матча с «Болоньей» в Серии А 20 мая.

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12 комментариев
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Не такое push сообщение я ждал
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Громко хлопнул дверью
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Надо было врезать Мареске. Заслужил за такое судейство.
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Ему бы к психологу обратиться
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Спокойствие, только спокойствие
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Nudists lives matter ✊🏻
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Всё ближе и ближе был шанс взять первый трофей за три гола (что, кстати, вообще ничто для истории Juventus’а), вот нервы и не выдержали.
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«Какой в психушку?! Вы чё? угораете?!»
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Очень маленький штраф для него. Пусть заплатит из своей лички - 5 млн евро!
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Главное, что Кубок Италии взял, остальное мелочи.
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