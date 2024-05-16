Аллегри отстранен на два матча Кубка Италии и оштрафован за поведение в конце финала с «Аталантой»

Массимилиано Аллегри наказан за поведение в финале Кубка Италии.

Главный тренер «Ювентуса» дисквалифицирован на два матча и оштрафован на пять тысяч евро за то, что в агрессивной манере обращался к резервному судье в свете несогласия с решением главного арбитра матча с «Аталантой» .

«Во время уведомления об удалении он повторил такое отношение, также выразив неуважение к работе официальных лиц. После уведомления об удалении и перед уходом с поля он также сделал продемонстрировал неуважительные жесты в отношении главного судьи», – сказано в решении спортивного суда.

Решение об отстранении распространяется только на игры Кубка Италии. Таким образом, Аллегри сможет присутствовать на скамейке « » во время матча с «Болоньей» в Серии А 20 мая.

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