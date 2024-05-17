Валерий Овчинников о Станковиче: «Очередная блажь «Спартака». Привезти заморского – нет проблем, деньги есть – как мухи прилетят. Сейчас время, когда нужно давать работу своим»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Валерий Овчинников Ференцварош Футбол

Валерий Овчинников высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сегодня стало известно, что клуб заключил с сербским специалистом контракт на два года. Ранее Станкович трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, а затем вместе с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии.

«Это «спартачи». Они взяли звездного тренера, как они считают. Думаю, он подпишет хороший контракт, разведет их по разным углам: кий в одну сторону, шары в другую. Это очередная блажь руководства.

У нас нет Европы, у нас время, когда нужно давать работу своим специалистам, поднимать своих игроков. А то, что они станут чемпионами, займут второе-третье место, в Европе они не появятся. Так дайте своим пока работать.

Привезти заморского – нет проблем, только свисни – как мухи прилетят. Они знают, у таких команд, как «Спартак» и иже с ним, есть деньги, и они с удовольствием пойдут. «Ференцварош» – это, конечно, суперклуб, но посмотрим, сможет ли он поставить игру в «Спартаке», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».

Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Жаль, что не поставили бывшего спартаковца. Я бы выбрал россиянина»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что значит нужно?Может еще скажет,что обязаны?Сфмгали неучам этим что то давать?
+3
0
+3
Опять 25!!! Каким, на Х У Й, специалистам?! Которые перетренеровали половину рпл и всю лучшую лигу мира по два раза, нигде не задерживаясь больше чем на пол сезона!
Сгнил весь алгоритм становления : ребенок - игрок профессионал - игрок легенда.
После 2008-го новых звезд РПЛ никто не вспомнит. Максимум всплывут фамилии: Карпин, Семин, Семак и Каррера
+1
-1
0
Всех успели спросить и даже хейтера раскопать успели, думаю мало таких останется с назначением Станковича
0
0
0
паспортисты - те же националисты?? неужели человек из другой страны не может лучше владеть ремеслом?? а вы те что "кровь от крови, плоть от плоти" посконно суконные не об их зарплатах грезете, за ваше ничего неделанье на тренерском мостике?? хоть один из вас выработал свой стиль или доработал чужой?? понятно, что это не критерий крутого спеца.. но и по другим вы днище тоже ¯_(ツ)_/¯
0
0
0
"Свисни" - новое достижение, Спортс? Совсем с ума сошли?
0
0
0
Капитан, так ты не свой
0
0
0
Ого! Он живой ещё?! Ну здоровья Борману. Эпатажная личность. И заявления аналогичные. )
0
0
0
Ну вот кого, например, "из своих", предлагает назначить г-н Овчинников на пост тренера Спартака? Аленичев? Уже был, не зашло. Карпин? Трижды в одну реку нет смысла входить, да и как тренер он так себе. Черчесов? Аналогично. Парфенов? Физрук. Ну и кто тогда ещё остаётся? Только либо принимать участие в круговороте физруков и выбирать кого-то из "гуру отечественно тренерской школы": Юрана, Шалимова, Евсеева, Черевченко и т.д., что очень сомнительно, если учесть, что у Спартака, вроде как, амбиции всё-таки быть в числе лидеров, а с этими физруками такого не будет.

Ну или кого-то из системы клуба брать, но где гарантия, что это не будет очередной Гунько? Правильно - нет её. Все эти многочисленные "ветераны" сами же потом его сожрут при первой возможности.

Так что тут Спартаку можно только выразить респект, что не ведутся на поводу у всяких "ветеранов", вроде царя и иже с ним.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий