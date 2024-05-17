Валерий Овчинников о Станковиче: «Очередная блажь «Спартака». Привезти заморского – нет проблем, деньги есть – как мухи прилетят. Сейчас время, когда нужно давать работу своим»

Валерий Овчинников высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сегодня стало известно, что клуб заключил с сербским специалистом контракт на два года. Ранее Станкович трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, а затем вместе с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии.

«Это «спартачи». Они взяли звездного тренера, как они считают. Думаю, он подпишет хороший контракт, разведет их по разным углам: кий в одну сторону, шары в другую. Это очередная блажь руководства.

У нас нет Европы, у нас время, когда нужно давать работу своим специалистам, поднимать своих игроков. А то, что они станут чемпионами, займут второе-третье место, в Европе они не появятся. Так дайте своим пока работать.

Привезти заморского – нет проблем, только свисни – как мухи прилетят. Они знают, у таких команд, как «Спартак» и иже с ним, есть деньги, и они с удовольствием пойдут. «Ференцварош» – это, конечно, суперклуб, но посмотрим, сможет ли он поставить игру в «Спартаке», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».

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