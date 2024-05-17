«Болонья» устроит парад на автобусе по случаю первого за 60 лет выхода в Лигу чемпионов
«Болонья» устроит шествие по городу в честь выхода клуба в Лигу чемпионов.
Команда под руководством Тиаго Мотты обеспечила себе место в первой пятерке в турнирной таблице чемпионата Италии за 2 тура до конца.
Это означает, что «Болонья» гарантированно примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – впервые с 1964 года.
В честь этого события клуб запланировал шествие по городу на автобусе – аналог чемпионского парада. Мероприятие состоится 22 мая, болельщики смогут приветствовать команду по пути шествия.
В двух заключительных турах Серии А «Болонье» предстоит сыграть дома с «Ювентусом» и на выезде с «Дженоа».
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