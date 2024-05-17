«Болонья» устроит парад на автобусе по случаю первого за 60 лет выхода в Лигу чемпионов

Теги Тиаго Мотта серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Болонья Футбол

«Болонья» устроит шествие по городу в честь выхода клуба в Лигу чемпионов.

Команда под руководством Тиаго Мотты обеспечила себе место в первой пятерке в турнирной таблице чемпионата Италии за 2 тура до конца. 

Это означает, что «Болонья» гарантированно примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – впервые с 1964 года. 

В честь этого события клуб запланировал шествие по городу на автобусе – аналог чемпионского парада. Мероприятие состоится 22 мая, болельщики смогут приветствовать команду по пути шествия. 

В двух заключительных турах Серии А «Болонье» предстоит сыграть дома с «Ювентусом» и на выезде с «Дженоа». 

«Болонья» в ЛЧ – впервые за 60 лет! В турнире играла однажды – и вылетала из-за монетки

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3 комментария
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Красавцы! если Вы не семи пядей во лбу, но смогли прыгнуть «выше головы», порадуйтесь этим с людьми, которые были рядом с Вами и поддерживали вас на этом пути
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я не верил в их проект. молодцы
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