Де Росси о борьбе «Ромы» за место в ЛЧ: «Опасаемся и уважаем всех – «Аталанту», «Болонью», «Лацио». Нам предстоят непростые матчи»

Даниэле де Росси высказался о борьбе в Серии А за место в Лиге чемпионов.

– Насколько вы опасаетесь «Аталанты» в борьбе за место в Лиге чемпионов?

– Мы опасаемся и уважаем всех. Сейчас они отстают, у них на очко меньше и есть игра в запасе, которую они проведут в самом конце чемпионата.

Мы знаем, что это будет трудный путь, так было с самого начала. Проблема не в очках, которые отделяют нас от четвертого места в турнирной таблице, а в том, сколько команд было перед нами.

Когда перед вами так много команд, особенно « » с ее забегом, « », которая вернулась в гонку, и « », отстающий на 3 очка, то, что есть, то есть.

Мы должны двигаться вперед, осталось несколько игр, все из них непростые. Мы знали, что нам всем придется встретиться с командами высшего уровня. Иногда это хорошо, а иногда приходится хвалить соперника, – ответил главный тренер «Ромы».

В настоящий момент римляне с 55 очками занимают пятое место в турнирной таблице Серии А. До окончания итальянского чемпионата им предстоит встретиться с «Наполи», «Ювентусом», «Аталантой», «Дженоа» и «Эмполи».

Напомним, в Лиге чемпионов в следующем сезоне примут участие пять клубов Серии А. В случае победы в Лиге Европы команды, не вошедшей в первую четвертку итальянского чемпионата, их число может увеличиться до шести.