Малафеев о травме Торопа: «Голкипер выполнял свою задачу, смело шел на мяч, как и должен делать вратарь в подобной ситуации. Оба игрока действовали в игровом моменте, никто не хотел причинить травму»

Теги ЦСКА Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Спорт-Экспресс Владислав Тороп Футбол

Вячеслав Малафеев высказался об эпизоде с травмой Владислава Торопа.

Защитник «Зенита» Нуралы Алип нанес вратарю ЦСКА травму в результате столкновения в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

Смотрели ли встречу?
 
– Такой матч нельзя было пропускать, мы вместе с детьми сходили на игру. Особенно хочу отметить атмосферу на трибунах. Болельщики «Зенита» всегда славились своей поддержкой. А баннер в честь 90-летия Юрия Андреевича Морозова – это очень трогательно.

В первом тайме голкипер армейцев Тороп получил серьезную травму. Как оцените его действия в том эпизоде?

– Футбол – контактный вид спорта, и, к сожалению, столкновения и травмы иногда неизбежны. Что касается действий Торопа, голкипер выполнял свою задачу – защитить ворота от гола. Он смело шел на мяч, как и должен делать вратарь в подобной ситуации.

К сожалению, столкновение оказалось неизбежным. Важно помнить, футболисты обеих команд действовали в игровом моменте и никто не хотел причинить травму сопернику. Желаю скорейшего выздоровления Владиславу, – сказал бывший вратарь «Зенита».

Тороп после столкновения с Алипом: «Чувствую себя неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал»

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4 комментария
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Торопу - скорейшего выздоровления!
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Питерские хором оправдывают зенитовских костоломов.

Если бы было наоборот бились бы сейчас в истерике, что игрок ЦСКА покалечил их игрока и ему ничего за это не было.

По факту в матче чемпионата пришлось менять двоих игроков ЦСКА из за травм нанесённых им игроками Зенита. В кубковом матче таких было уже четыре. Один в больнице.
Но питерские кричат что никто не виноват, а на самом деле, всё из за того, что футболистам Зенита не только прощают нарушения, о ещё и соперникам Зенита дают ЖК за то, что их бьют игроки Зенита.
Судьи тащат Зенит к трофеям.
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