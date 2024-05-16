Малафеев о травме Торопа: «Голкипер выполнял свою задачу, смело шел на мяч, как и должен делать вратарь в подобной ситуации. Оба игрока действовали в игровом моменте, никто не хотел причинить травму»

Вячеслав Малафеев высказался об эпизоде с травмой Владислава Торопа.

Защитник «Зенита» нанес вратарю травму в результате столкновения в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

– Смотрели ли встречу?



– Такой матч нельзя было пропускать, мы вместе с детьми сходили на игру. Особенно хочу отметить атмосферу на трибунах. Болельщики « » всегда славились своей поддержкой. А баннер в честь 90-летия Юрия Андреевича Морозова – это очень трогательно.

– В первом тайме голкипер армейцев Тороп получил серьезную травму. Как оцените его действия в том эпизоде?

– Футбол – контактный вид спорта, и, к сожалению, столкновения и травмы иногда неизбежны. Что касается действий Торопа, голкипер выполнял свою задачу – защитить ворота от гола. Он смело шел на мяч, как и должен делать вратарь в подобной ситуации.

К сожалению, столкновение оказалось неизбежным. Важно помнить, футболисты обеих команд действовали в игровом моменте и никто не хотел причинить травму сопернику. Желаю скорейшего выздоровления , – сказал бывший вратарь «Зенита».

Тороп после столкновения с Алипом: «Чувствую себя неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал»