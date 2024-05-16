ЦСКА о травме Торопа: «Слава чувствует себя нормально, насколько это возможно, состояние стабильное. Операция будет запланирована на ближайшее время»

В ЦСКА подтвердили, что Владислава Торопа прооперируют в ближайшее время.

Голкипер ЦСКА получил травму в результате столкновения с защитником « » в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное.

На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!