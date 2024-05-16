ЦСКА о травме Торопа: «Слава чувствует себя нормально, насколько это возможно, состояние стабильное. Операция будет запланирована на ближайшее время»
В ЦСКА подтвердили, что Владислава Торопа прооперируют в ближайшее время.
Голкипер ЦСКА получил травму в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.
«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное.
На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
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В ЦСКА вырос прекрасный вратарь!
" К костям лицевого черепа относятся кости: челюсти верхняя и нижняя, слезная, носовая, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, сошник и подъязычная."
https://skmk-stav.ru/wp-content/uploads/dc3a715e_c4ce_410b_895d_8322a4394fd8_lekcziya_kosti_cherepa_vershko.pdf
Кости Лицевого отдела черепа.
https://www.bsmu.by/upload/docs/kafedri/k_anatomia/stud/2017-2/m3.pdf
Анатомия: Кости лицевого черепа
https://meduniver.com/Medical/Anatom/anatomia_licevogo_cherepa.html MedUniver
Не вижу тут проблемы.
Пропустили слово "отдела", но так часто бывает. Например в футболе пишут "штрафной", хотя правильно "штрафной удар", в медицине "перелом ноги", хотя правильно "нарушение целостности кости/костей нижней конечности" и т.д.
А то получается, что череп у человека не один: есть, как минимум, "лицевой" и ещё какие-то другие черепа.
ЗЫ. За что тебя забанили, я так и не понял.
Похоже у Акинфеева какие то проблемы, Тороп не успеет полностью восстановиться после операции, придётся Помазуна подтягивать.
Сейчас вратарь мало что может сделать, все права у атакующего игрока.
Давайте усатого Стаса тоже Славой начнём называть