ЦСКА о травме Торопа: «Слава чувствует себя нормально, насколько это возможно, состояние стабильное. Операция будет запланирована на ближайшее время»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Матч ТВ Нуралы Алип Владислав Тороп Кирилл Брейдо Здоровье Футбол

В ЦСКА подтвердили, что Владислава Торопа прооперируют в ближайшее время.

Голкипер ЦСКА получил травму в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное.

На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву. В районе шести вечера он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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24 комментария
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
в колене нет мозга)
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Надо еще с психологом поработать, чтобы потом не боялся выходить, ну и колено в таких случаях выставляют, чтобы не повадно было
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После этого думаю можно с уверенностью сказать, что Помазун будет в ЦСКА в следующем сезоне
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Ответ Alexandr Sokolov
Надо еще с психологом поработать, чтобы потом не боялся выходить, ну и колено в таких случаях выставляют, чтобы не повадно было
Глядя на Алипа, тот и колено пробьёт головой. 😊
+6
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Здоровья Славе!
В ЦСКА вырос прекрасный вратарь!
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здоровья!
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Одного не понимаю, зачем с тяжёлым сотрясом везти сейчас в Москву несколько часов? Не лучше ли сделать операцию и дать отдохнуть в Петербурге?
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Выздоравливай Владислав!!!
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Ответ idemidov
Слава это и Ярослав, и Владислав, и Вячеслав и т.д. И Тороп сам себя Славой называет. «Друзья! Спасибо всем за слова поддержки... Ваш Слава Тороп».
Ярослав=Ярик
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Ответ Ковид 07.10.52
Так там одни бакланы, только в настоящей столице еще спецы есть.
имеете в виду докторов Дилижона и Мастурбек?
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Ответ Dark.Babysitter
У спортса есть редактор, который объяснит школоте, что нет понятия костей лицевого черепа? В каждом посте пишете бред. Лицевых костей черепа.
Цитаты:
" К костям лицевого черепа относятся кости: челюсти верхняя и нижняя, слезная, носовая, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, сошник и подъязычная."
https://skmk-stav.ru/wp-content/uploads/dc3a715e_c4ce_410b_895d_8322a4394fd8_lekcziya_kosti_cherepa_vershko.pdf

Кости Лицевого отдела черепа.
https://www.bsmu.by/upload/docs/kafedri/k_anatomia/stud/2017-2/m3.pdf

Анатомия: Кости лицевого черепа
https://meduniver.com/Medical/Anatom/anatomia_licevogo_cherepa.html MedUniver
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Ответ Pitts
Ну, как бы нет "костей лицевого черепа". Есть либо кости лицевого ОТДЕЛА черепа, либо, если проще, лицевые кости черепа. А то получается, что череп у человека не один: есть, как минимум, "лицевой" и ещё какие-то другие черепа.
"Ну, как бы нет "костей лицевого черепа". Есть либо кости лицевого ОТДЕЛА черепа, либо, если проще, лицевые кости черепа."
Не вижу тут проблемы.
Пропустили слово "отдела", но так часто бывает. Например в футболе пишут "штрафной", хотя правильно "штрафной удар", в медицине "перелом ноги", хотя правильно "нарушение целостности кости/костей нижней конечности" и т.д.
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Ответ ЦСКА УСБ
А что не так?
Ну, как бы нет "костей лицевого черепа". Есть либо кости лицевого ОТДЕЛА черепа, либо, если проще, лицевые кости черепа.

А то получается, что череп у человека не один: есть, как минимум, "лицевой" и ещё какие-то другие черепа.
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Ответ Pitts
опять лицевой череп... да что ж такое, спорц?
А что не так?
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Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Комментарий удален модератором
Не, ну вчера ещё понятно. Набрали новость в авральном режиме, пока Тороп ещё сидел на травке, наделали стилистических ошибок сходу. Все более-менее владеющие русским языком юзеры слегка... не поняли смысл, но не поленились, подумали, разобрались и быстро накидали правильных медицинских формулировок. Мало того, что вчерашнюю новость никто не дёрнулся поправить, так они и сегодня, как ни в чём ни бывало, продолжают публиковать ту же околесицу.

ЗЫ. За что тебя забанили, я так и не понял.
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Ответ Pitts
опять лицевой череп... да что ж такое, спорц?
Комментарий удален модератором
Ответ FilinMD
После этого думаю можно с уверенностью сказать, что Помазун будет в ЦСКА в следующем сезоне
То же об этом подумал.
Похоже у Акинфеева какие то проблемы, Тороп не успеет полностью восстановиться после операции, придётся Помазуна подтягивать.
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Ответ Alexandr Sokolov
Надо еще с психологом поработать, чтобы потом не боялся выходить, ну и колено в таких случаях выставляют, чтобы не повадно было
За выставленное колено сразу ЖК прилетит. Запретили это, как и играть вперёд ногами на выходе.

Сейчас вратарь мало что может сделать, все права у атакующего игрока.
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Ответ Alexandr Sokolov
в колене нет мозга)
в костях есть мозг, кек
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Ответ Alexandr Sokolov
Надо еще с психологом поработать, чтобы потом не боялся выходить, ну и колено в таких случаях выставляют, чтобы не повадно было
Комментарий удален пользователем
он Влад, а не Слава!
Давайте усатого Стаса тоже Славой начнём называть
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