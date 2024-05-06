Зарема о «Зените»: «Бразильцам уже неинтересно. Интересно, как будут выбираться из кризиса. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»?»

Зарема Салихова высказалась после ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1).

«Интересно, какой вектор выберет « » и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне.

Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из « » и « »? Но у тех Лига чемпионов...» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.