Зарема о «Зените»: «Бразильцам уже неинтересно. Интересно, как будут выбираться из кризиса. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»?»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия Факел Ференцварош Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась после ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1).

«Интересно, какой вектор выберет «Зенит» и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне.

Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»? Но у тех Лига чемпионов...» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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55 комментариев
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Наоборот должна радоваться, когда игрокам Зенита интересно, Спартак вынимает авоську.
+45
-9
+36
По сегодняшнему матчу не особо видно, что бразильцам было неинтересно, нормально играли, Клаудиньо, по сути, сегодня гол+пас оформил, но есть один "сухой" нюанс
+43
-14
+29
То ли дело вчерашние искрометные 0:0 в Нижнем)
+32
-3
+29
Ответ N. Y.
Комментарий скрыт
Не все же 7 забивать . Эту ничью Спартак праздновал около недели,в том числе и зарема.
+34
-8
+26
Первое место за три тура до конца = кризис
+19
-5
+14
Чем массовая закупка бразильцев хуже одиночных в массовом количестве закупок марчуков?
+13
-2
+11
Ответ N. Y.
7 вы вынимали в ЛЧ, не забудь. Не придумывай. Спартак в чемпионате СССР Зенит обыгрывал 10:1, но я же про это не пишу, т.к не хочу приводить лишних и ненужных фактов
Спартак от Ливерпуля вынимал 7,хорошо это помню,а вот Зенит 4-0 отправлял Баварии.
+14
-3
+11
Ответ Doktor J
То ли дело вчерашние искрометные 0:0 в Нижнем)
Она уверена, что игрокам Спартака до сих пор интересно играть с Факелом?
+9
0
+9
Ответ PIT-BUL
Летом ещё пятак привезут пляжников. Говорят с 1 июня снова газ дорожает 🤷
На Лукойле бензин быстрее чем на других АЗС дорожает, не заметил?
+6
-1
+5
Ответ N. Y.
Баварии? Да скажи сразу, что 4 отправляли Барселоне Пепа! Врун, он и в Африке врун. Опять же, если решил помериться пипиskami, то есть счетами матчей, то хотя бы не придумывай, говори чистые факты.
А ты не в курсе, что Зенит выигрывал в 2008 в ЛЕ у Баварии со счётом 4:0?
В детском саду вам об этом не рассказывали разве?
+5
0
+5
Зарема, та самая легендарная спартаковка, которая заявила, что легендарный спартаковский уголовник Промес - "соль и перчик нашего Спартака". Какой клуб, такие и легенды.
+6
-1
+5
Ответ Евгениий
От кого они 7 вынимали? Им и так соперников по группе подбирали полегче, не сложнее бенфики, но они всё равно выйти из группы не могли
Будем вспоминать, как спартачок учил Зенит, как играть с слабой Бенфикой? 🤣😂🤣
Сколько там 4:0 по сумме? И это ещё три раз спартачку «не заметили» игру рукой в своей штрафной, «неожиданно» назначенные в последний момент сербские судьи 🤣😂🤡
+4
0
+4
Эй,Федун,заткни...
+8
-5
+3
Ответ Евгениий
От кого они 7 вынимали? Им и так соперников по группе подбирали полегче, не сложнее бенфики, но они всё равно выйти из группы не могли
Это той самой Бенфики, которая 2 раза по 2:0 Спартак вынесла вперёд ногами из отборов в ЛЧ?
+3
0
+3
Май, змеи просыпаются после спячки и вылезают на всеобщее обозрение.
+6
-3
+3
Даже когда уже всем неинтересно и никому ничего не надо, хочется домой, кушать и спать, Спартак все равно не способен бороться за медали
+2
0
+2
Зато Зареме вечно интересно что там у Зенита.
Зудит что то …
+6
-4
+2
Ответ N. Y.
7 вы вынимали в ЛЧ, не забудь. Не придумывай. Спартак в чемпионате СССР Зенит обыгрывал 10:1, но я же про это не пишу, т.к не хочу приводить лишних и ненужных фактов
Хорошо что есть Википедия, порылся в ней и сошёл за умного. Сейчас же не СССР, как играет Спартак?
+2
0
+2
Ответ N. Y.
Комментарий скрыт
Ну да, ну да..., а почему у "отвозилы" -8 очков от Зенита?
+3
-2
+1
Скриньте ,из Локомотива !!!
Пиняев , Глушенков и братья Миранчуки
+1
0
+1
без еврокубков вся элита рпл деградировала.
+2
-1
+1
Тебе то какое дело
+1
0
+1
Ответ Софья Хороброва
на всякий случай, а то видишь проблемы начались в таблице. пусть будут на лавке
Так их уже другой клуб скупил, специализирующийся на такой скупке.
+1
0
+1
Скучает по временам когда бразильцы
по 5 - 7 раз присовывали
+3
-3
0
Ответ Евгениий
А что, бенфика топ клуб для ЛЧ? Из первой корзины самые слабые клубы доставались. И было 4 команды одного уровня в группе. И так из сезона в сезон как Газпром стал спонсором ЛЧ
Не знаю, но спартачок вынесли даже не заметив 🤷‍♂️🤣😂🤣
А ещё, прикинь, Зенит иногда был в жеребьевке в 1 корзине, тоже наверное Газпром подсуетился 🤣😂🤡
0
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Ответ N. Y.
Потому что весь сезон играют говно, я не отрицаю, но в том матче Спартак и по атакам, и по ударам и по xg превосходил Зенит, смотрелись намного опаснее, я про конкретный матч говорю, а не про весь сезон.
Дурное дело не хитрое, пробегать одну игру с квадратными глазами. А потом слить условному Факелу. Это в стиле глубоко провинциальных болельщиков: визжать от радости когда их клуб сказал ничейку аж с самим Зенитом.
0
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Ответ PIT-BUL
Летом ещё пятак привезут пляжников. Говорят с 1 июня снова газ дорожает 🤷
Очередной пук в лужу. Но в любом случае газ для отопления на порядок дешевле лукойловской соляры.
+1
-1
0
Ответ madaev
Первое место за три тура до конца = кризис
Если учитывать, что за предыдущие три тура Зенит набрал лишь одно очко...
+4
-4
0
Ответ madaev
Первое место за три тура до конца = кризис
Ну тут скорей вопреки, или вот вам нравится как последние игры проводит ваш любимый клуб?!
+5
-5
0
Ответ madaev
Первое место за три тура до конца = кризис
Первое место- вопреки, с такой игрой которую зенит после матча с краснодаром показывает- это ужас....
+1
-1
0
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