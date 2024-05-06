Зарема о «Зените»: «Бразильцам уже неинтересно. Интересно, как будут выбираться из кризиса. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»?»
Зарема Салихова высказалась после ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1).
«Интересно, какой вектор выберет «Зенит» и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне.
Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»? Но у тех Лига чемпионов...» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
В детском саду вам об этом не рассказывали разве?
Сколько там 4:0 по сумме? И это ещё три раз спартачку «не заметили» игру рукой в своей штрафной, «неожиданно» назначенные в последний момент сербские судьи 🤣😂🤡
Зудит что то …
Пиняев , Глушенков и братья Миранчуки
по 5 - 7 раз присовывали
А ещё, прикинь, Зенит иногда был в жеребьевке в 1 корзине, тоже наверное Газпром подсуетился 🤣😂🤡