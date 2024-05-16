Родри – самый эффективный игрок сезона по версии CIES. Джака – 2-й, Эдегор – 3-й, Кроос – 5-й, Беллингем – 6-й

Родри возглавил рейтинг самых эффективных футболистов сезона-2023/24 от CIES.

Исследовательская группа CIES Football Observatory составила рейтинг на основе показателей игрока в шести различных областях игры: защита, продвижение мяча, дриблинг, создание моментов, завершение и игра в воздухе. Для каждой из этих областей были созданы индексы, учитывающие действия игроков, как с точки зрения их частоты по отношению к количеству сыгранных минут, так и их успешности.

Рейтинг самых эффективных игроков возглавил полузащитник «Манчестер Сити» , набравший 98,5 баллов по совокупному индексу.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити», 98,5)

2. (« », 92,3)

3. Мартин Эдегор («Арсенал», 89,9)

4. Флориан Виртц («Байер», 89,2)

5. («Реал», 89,0)

6. («Реал», 87,9)

7. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», 85,0)

8. Букайо Сака («Арсенал», 84,2)

9. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 83,9)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити», 83,7)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин набрал 69,3 балла и занял 9-ю строчку в рейтинге самых эффективных игроков в Лиге 1.

Рейтинг по Мир РПЛ в сезоне-2023/2024 возглавил полузащитник «Зенита» Клаудиньо (69,3).