Родри – самый эффективный игрок сезона по версии CIES. Джака – 2-й, Эдегор – 3-й, Кроос – 5-й, Беллингем – 6-й

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Родри возглавил рейтинг самых эффективных футболистов сезона-2023/24 от CIES.

Исследовательская группа CIES Football Observatory составила рейтинг на основе показателей игрока в шести различных областях игры: защита, продвижение мяча, дриблинг, создание моментов, завершение и игра в воздухе. Для каждой из этих областей были созданы индексы, учитывающие действия игроков, как с точки зрения их частоты по отношению к количеству сыгранных минут, так и их успешности.

Рейтинг самых эффективных игроков возглавил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, набравший 98,5 баллов по совокупному индексу.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити», 98,5)

2. Гранит ДжакаБайер», 92,3)

3. Мартин Эдегор («Арсенал», 89,9)

4. Флориан Виртц («Байер», 89,2)

5. Тони Кроос («Реал», 89,0)

6. Джуд Беллингем («Реал», 87,9)

7. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», 85,0)

8. Букайо Сака («Арсенал», 84,2)

9. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 83,9)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити», 83,7)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин набрал 69,3 балла и занял 9-ю строчку в рейтинге самых эффективных игроков в Лиге 1.

Рейтинг по Мир РПЛ в сезоне-2023/2024 возглавил полузащитник «Зенита» Клаудиньо (69,3).

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10 комментариев
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Джака, конечно, топ, так круто повернуть карьеру дорогого стоит
+8
0
+8
Да, Родни конечно это просто машина! И очень приятно нахождение в этой кампании возвратного Крооса. Преркаснейший сезон проводит маэстро.
+5
-4
+1
Ответ AbadayaStayne
Джака, конечно, топ, так круто повернуть карьеру дорогого стоит
Он и сейчас играл бы в основе Арсенала
+2
-1
+1
не уж то эта организация умеет создавать +- адекватные рейтинги?
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0
Хоть где-то отметили Родри) Странно, что Райса нет в списке,хотя он по вкладу чуть ли не на уровне Родри.
0
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0
Ответ corazon blanco
Да, Родни конечно это просто машина! И очень приятно нахождение в этой кампании возвратного Крооса. Преркаснейший сезон проводит маэстро.
Интересно где в рейтинге Феде Вальверде
+2
-2
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Ответ Isa Babaev
Он и сейчас играл бы в основе Арсенала
Естественно, в паре с Райсом.
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