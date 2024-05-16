Аллегри о своем удалении в финале Кубка Италии: «В этот момент «Юве» нужна была небольшая встряска»

Теги Аталанта Ювентус Кубок Италии судьи Массимилиано Аллегри Фабио Мареска Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о своем удалении в матче с «Аталантой» (1:0).

На 93-й минуте финала Кубка Италии главный тренер «Ювентуса» был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо.

Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера, и он показал ему красную карточку. Покидая поле, Аллегри сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!»

«В этот момент нам нужна была небольшая встряска», – сказал Аллегри.

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1 комментарий
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Аллегри устроил шоу. Это было круто. И по-итальянски эмоционально. Оно того точно стоило Алекс.
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