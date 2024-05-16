«Наполи» может побороться с «Юве» за Гринвуда. «Хетафе» хотел бы продлить аренду игрока «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига возможные трансферы Наполи Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд может перейти в «Наполи».

Неаполитанский клуб проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport. Ранее стало известно, что за английским футболистом также следит «Ювентус». 

В текущем сезоне Гринвуд выступает за «Хетафе» на правах аренды. Испанский клуб хотел бы сохранить игрока, но может позволить себе только еще одну аренду.

В 31 матче Ла Лиги Мэйсон отличился 8 голами и 6 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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3 комментария
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Гринвуд за средний Хетафе сделал больше, чем Антони за 2 года в МЮ купленный за 100 млн....
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Надо вернуть в МЮ, забив на всех неврастеников. Но этого не будет (((
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В зависимости от того как решится вопрос с Гринвудом, можно будет предварительно увидеть насколько эффективен новый спортивный менеджемент.
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