«Наполи» может побороться с «Юве» за Гринвуда. «Хетафе» хотел бы продлить аренду игрока «МЮ»

Мэйсон Гринвуд может перейти в «Наполи».

Неаполитанский клуб проявляет интерес к вингеру « », сообщает Corriere dello Sport. Ранее стало известно, что за английским футболистом также следит « ».

В текущем сезоне выступает за « » на правах аренды. Испанский клуб хотел бы сохранить игрока, но может позволить себе только еще одну аренду.

В 31 матче Ла Лиги Мэйсон отличился 8 голами и 6 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.