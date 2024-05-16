«Наполи» может побороться с «Юве» за Гринвуда. «Хетафе» хотел бы продлить аренду игрока «МЮ»
Мэйсон Гринвуд может перейти в «Наполи».
Неаполитанский клуб проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport. Ранее стало известно, что за английским футболистом также следит «Ювентус».
В текущем сезоне Гринвуд выступает за «Хетафе» на правах аренды. Испанский клуб хотел бы сохранить игрока, но может позволить себе только еще одну аренду.
В 31 матче Ла Лиги Мэйсон отличился 8 голами и 6 ассистами. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.