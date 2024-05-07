Президент «Хетафе» о Гринвуде: «Мэйсон не собирается возвращаться в «МЮ». Он останется с нами еще на один сезон, думаю, его семье очень комфортно здесь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига Кубок Испании возможные трансферы Анхель Торрес Санчес Мэйсон Гринвуд Футбол

Президент «Хетафе» Анхель Торрес высказался о будущем Мэйсона Гринвуда.

22-летний полузащитник перешел в «Хетафе» на правах аренды в последний день трансферного окна прошлым летом. 

Действующий контракт Гринвуда с манчестерским клубом истекает в июне 2025 года и включает опцию продления на один год, которая может быть активирована, если клуб решит это сделать.

«Если бы все зависело от парня, его родителей и клуба [«Хетафе»], я думаю, он бы продолжил карьеру еще на год [в Испании]. Но что касается «Манчестер Юнайтед», то, судя по новостям, которые мы получили на прошлой неделе, если поступит хорошее предложение, они захотят его продать, потому что он не собирается возвращаться туда [в «МЮ»].

Нам придется подождать до конца июня. Семье и игроку очень комфортно и очень хорошо здесь, с нашими болельщиками. Когда он приехал сюда, он не играл 16 месяцев.

Он восстановил форму, забил восемь голов в лиге и два в Кубке Испании. Партнеры и тренер очень довольны им. Думаю, он останется с нами еще на один сезон или, по крайней мере, до января. Он хороший футболист», – заявил президент «Хетафе». 

Гринвуд провел 29 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. В Кубке Испании он забил 2 гола в 3 играх. 

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3 комментария
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Имея в составе кучу балласта, разбрасываться такими игроками в столь молодом возрасте - это преступление! Человек не осуждён, а значит какой смысл бояться осуждения общественности во главе с феминистками
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Из Мадрида и все что в Мадридской провинции, никто не хочет уезжать, один из самых благонадежных городов в Европе.
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