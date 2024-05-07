Президент «Хетафе» о Гринвуде: «Мэйсон не собирается возвращаться в «МЮ». Он останется с нами еще на один сезон, думаю, его семье очень комфортно здесь»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес высказался о будущем Мэйсона Гринвуда.

22-летний полузащитник перешел в «Хетафе» на правах аренды в последний день трансферного окна прошлым летом.

Действующий контракт с манчестерским клубом истекает в июне 2025 года и включает опцию продления на один год, которая может быть активирована, если клуб решит это сделать.

«Если бы все зависело от парня, его родителей и клуба [«Хетафе»], я думаю, он бы продолжил карьеру еще на год [в Испании]. Но что касается « », то, судя по новостям, которые мы получили на прошлой неделе, если поступит хорошее предложение, они захотят его продать, потому что он не собирается возвращаться туда [в «МЮ»].

Нам придется подождать до конца июня. Семье и игроку очень комфортно и очень хорошо здесь, с нашими болельщиками. Когда он приехал сюда, он не играл 16 месяцев.

Он восстановил форму, забил восемь голов в лиге и два в Кубке Испании. Партнеры и тренер очень довольны им. Думаю, он останется с нами еще на один сезон или, по крайней мере, до января. Он хороший футболист», – заявил президент « ».

Гринвуд провел 29 матчей в нынешнем сезоне , забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. В Кубке Испании он забил 2 гола в 3 играх.