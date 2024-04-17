«Ювентусу» интересны Гринвуд, Жегрова, Мората, Гудмундссон и Берарди
«Ювентус» следит за рядом игроков для потенциального усиления состава.
Как сообщалось ранее, туринцы проявляют интерес к 22-летнему вингеру Мэйсону Гринвуду, выступающему за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Клубы могут совершить обмен игроками, так как «МЮ» хотел бы приобрести центрального защитника «Ювентуса» Бремера.
Также итальянскому клубу нравится полузащитник «Лилля» Эдон Жегрова, который способен играть на обоих флангах. Срок контракта 25-летнего футболиста с французским клубом истекает в 2026 году.
Рассматривается вариант с подписанием Альваро Мората, который уже дважды выступал за туринский клуб. Предполагается, что он мог бы заменить Душана Влаховича в случае его ухода. Испанца видят в качестве опытного игрока, который мог бы стать ориентиром для молодого поколения игроков, впервые попадающих в основную команду.
Кроме того, «бьянконери» продолжают следить за 26-летний полузащитником «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном. Исландец является приоритетной трансферной целью «Интера».
Помимо этого, «Ювентус» продолжает следить за Доменико Берарди, которого рассматривал минувшим летом. Однако 29-летний футболист «Сассуоло», выбивший на несколько месяцев из-за разрыва ахилла, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Ну, это невозможно же, его трансферы:
Реал -> Ювентус
Ювентус -> Реал
Реал - > Челси
Челси -> Атлетико
Атлетико - > Ювентус
Ювентус -> Атлетико
Атлетико -> Ювентус 2024....тупо деньги отмывают
Его реализацию мы видели - запорол выход 1-на-1 с Дортмундом, а 15 мячей за сезон забивал 1 раз в Реале.