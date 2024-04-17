«Ювентусу» интересны Гринвуд, Жегрова, Мората, Гудмундссон и Берарди

«Ювентус» следит за рядом игроков для потенциального усиления состава.

Как сообщалось ранее, туринцы проявляют интерес к 22-летнему вингеру , выступающему за « » на правах аренды из « ». Клубы могут совершить обмен игроками, так как «МЮ» хотел бы приобрести центрального защитника « » .

Также итальянскому клубу нравится полузащитник « » , который способен играть на обоих флангах. Срок контракта 25-летнего футболиста с французским клубом истекает в 2026 году.

Рассматривается вариант с подписанием , который уже дважды выступал за туринский клуб. Предполагается, что он мог бы заменить в случае его ухода. Испанца видят в качестве опытного игрока, который мог бы стать ориентиром для молодого поколения игроков, впервые попадающих в основную команду.

Кроме того, «бьянконери» продолжают следить за 26-летний полузащитником « » . Исландец является приоритетной трансферной целью « ».

Помимо этого, «Ювентус» продолжает следить за , которого рассматривал минувшим летом. Однако 29-летний футболист «Сассуоло», выбивший на несколько месяцев из-за разрыва ахилла, может продолжить карьеру в .