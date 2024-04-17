«Ювентусу» интересны Гринвуд, Жегрова, Мората, Гудмундссон и Берарди

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«Ювентус» следит за рядом игроков для потенциального усиления состава.

Как сообщалось ранее, туринцы проявляют интерес к 22-летнему вингеру Мэйсону Гринвуду, выступающему за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Клубы могут совершить обмен игроками, так как «МЮ» хотел бы приобрести центрального защитника «Ювентуса» Бремера.

Также итальянскому клубу нравится полузащитник «Лилля» Эдон Жегрова, который способен играть на обоих флангах. Срок контракта 25-летнего футболиста с французским клубом истекает в 2026 году.

Рассматривается вариант с подписанием Альваро Мората, который уже дважды выступал за туринский клуб. Предполагается, что он мог бы заменить Душана Влаховича в случае его ухода. Испанца видят в качестве опытного игрока, который мог бы стать ориентиром для молодого поколения игроков, впервые попадающих в основную команду.

Кроме того, «бьянконери» продолжают следить за 26-летний полузащитником «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном. Исландец является приоритетной трансферной целью «Интера».

Помимо этого, «Ювентус» продолжает следить за Доменико Берарди, которого рассматривал минувшим летом. Однако 29-летний футболист «Сассуоло», выбивший на несколько месяцев из-за разрыва ахилла, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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33 комментария
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Главное Берарди не забыли) уже 7 лет им интересуются
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-1
+29
Короче, я уверен, что Мората в рабстве у какой-то футбольной мафии.
Ну, это невозможно же, его трансферы:
Реал -> Ювентус
Ювентус -> Реал
Реал - > Челси
Челси -> Атлетико
Атлетико - > Ювентус
Ювентус -> Атлетико
Атлетико -> Ювентус 2024....тупо деньги отмывают
+25
-1
+24
А продлят Кина
+12
0
+12
Продать Влаховича и Бремера и взять Жегрова и Гринвуда, суперклуб называется )))
+8
-1
+7
Возможно, фамилию Берарди по ошибке вписали в шаблон Excel таблички по трасферам...и он там всегда есть
+6
0
+6
Ответ Shikari
Короче, я уверен, что Мората в рабстве у какой-то футбольной мафии. Ну, это невозможно же, его трансферы: Реал -> Ювентус Ювентус -> Реал Реал - > Челси Челси -> Атлетико Атлетико - > Ювентус Ювентус -> Атлетико Атлетико -> Ювентус 2024....тупо деньги отмывают
агент уровня "Бог"
+5
-1
+4
А нормальными игроками Ювентус интересуется?
+3
0
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Селекция опаздывает лет на 10))
+2
0
+2
Может не стоит Альваро возвращать, вчера он как обычно, не забил гол из выгодной ситуации.😵‍💫🙃
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Скоро будут новости об интересе к Дибале, Гётце, Джеко, Бернардески, и прочим закончившим карьеру бывшим футболистам. Кстати, можно и Освальдо вернуть в команду, там писали о его проблемах, как раз помогут
+2
-1
+1
Ответ Shikari
Короче, я уверен, что Мората в рабстве у какой-то футбольной мафии. Ну, это невозможно же, его трансферы: Реал -> Ювентус Ювентус -> Реал Реал - > Челси Челси -> Атлетико Атлетико - > Ювентус Ювентус -> Атлетико Атлетико -> Ювентус 2024....тупо деньги отмывают
А главное - после всех его косяков им всё равно интересуются топы
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Ответ Antonio Conte
Главное Берарди не забыли) уже 7 лет им интересуются
и как бы всё равно, что он восстановиться от травмы лишь к новому году
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Ювентус лучше бы тренера нашёл нормального
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Надо же?! Ни одного игрока Челси))) Куда мы весь этот шлак денем?))
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Берарди точно будет продан, в пердив он с клубом не полетит. Вопрос только - кому продан?
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Ответ Shikari
А ещё Мората может хороший парень, да? Антон Заболотный тоже работоспособный. Его реализацию мы видели - запорол выход 1-на-1 с Дортмундом, а 15 мячей за сезон забивал 1 раз в Реале.
он забивает 15 мячов за сезон учитывая все турниры что неплохо для форварда , хоть и недостаточно для топ форварда. Характер тут непричем , не нужно натягивать сову на глобус . Проще говоря он хорошая опция для команды , а то что вчера он не забил не говорит ни о чем. Вчера и Корреа не забил, и Мбаппе с выхода один на один, и Левандовски
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Ответ Yerbo
он работоспособный , а многие тренера ценят это. Да и несмотря на его "реализацию" он забивает тоже неплохо
А ещё Мората может хороший парень, да? Антон Заболотный тоже работоспособный.
Его реализацию мы видели - запорол выход 1-на-1 с Дортмундом, а 15 мячей за сезон забивал 1 раз в Реале.
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Ответ Shikari
Короче, я уверен, что Мората в рабстве у какой-то футбольной мафии. Ну, это невозможно же, его трансферы: Реал -> Ювентус Ювентус -> Реал Реал - > Челси Челси -> Атлетико Атлетико - > Ювентус Ювентус -> Атлетико Атлетико -> Ювентус 2024....тупо деньги отмывают
он работоспособный , а многие тренера ценят это. Да и несмотря на его "реализацию" он забивает тоже неплохо
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Мората? Опять?
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очередные фейки от гдс. они новости нейронкой делают
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Ответ Antonio Conte
Главное Берарди не забыли) уже 7 лет им интересуются
у Юве изначально было половина прав на Берарди , и в свое время могли выкупить вторую за копейки
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Список утиля
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Мората - это судьба у него жена итальянка, так что вернется домой.
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Гудмундссона купите пожалуйста
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Гудмундссон - топ. Не Юве, так другой большой клуб заберёт
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Мората как раз подходит : ровно через каждые 4 года он в Юве.
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Но у них на это нет денег и они ждут их в качестве свободных агентов...
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Жегров...прочитал Жеглов
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Джокеров в фэнтези решили собрать.
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Гриня интереснее всех, особенно с учетом возраста, но у бабули денег нет
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