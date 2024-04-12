«МЮ» хочет за Гринвуда 30 млн фунтов. «Ювентус» и «Атлетико» вряд ли столько заплатят
«Манчестер Юнайтед» еще не решил, как поступить с Мэйсоном Гринвудом.
Вингер арендован «Хетафе» до конца текущего сезона. По данным ESPN, в английском клубе за этот сезон так и не пришли к какому-то единому мнению насчет того, что делать дальше. 22-летнего футболиста могут продать или снова отдать в аренду. Есть даже вариант, при котором Гринвуд останется в команде.
Интерес к Мэйсону есть у «Ювентуса» и «Атлетико», но «Юнайтед» рассчитывает выручить 30 млн фунтов, и такие запросы источники ESPN называют «нереалистичными» из-за финансовой ограниченности потенциальных партнеров по сделке. Также заинтересованные клубы считают, что у «МЮ» вообще нет оснований рассчитывать на значительную сумму.
Более вероятным развитием событий называется еще одна аренда. В таком случае контракт с Гринвудом, скорее всего, будет продлен до 2026 года с помощью соответствующей опции в контракте, а уже летом 2025-го вновь будет рассматриваться вопрос о его продаже.
Самому англичанину нравится в Испании, его семья хорошо себя там чувствует.
В текущем сезоне Гринвуд забил 6 голов за 25 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У него очень большая свобода действий в клубе-андердоге, где нет давления с точки зрения трофеев и результатов. Ему прощается очень много брака впереди и позволяется не так много отрабатывать в обороне