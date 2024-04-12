«МЮ» хочет за Гринвуда 30 млн фунтов. «Ювентус» и «Атлетико» вряд ли столько заплатят

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Хетафе Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» еще не решил, как поступить с Мэйсоном Гринвудом.

Вингер арендован «Хетафе» до конца текущего сезона. По данным ESPN, в английском клубе за этот сезон так и не пришли к какому-то единому мнению насчет того, что делать дальше. 22-летнего футболиста могут продать или снова отдать в аренду. Есть даже вариант, при котором Гринвуд останется в команде.

Интерес к Мэйсону есть у «Ювентуса» и «Атлетико», но «Юнайтед» рассчитывает выручить 30 млн фунтов, и такие запросы источники ESPN называют «нереалистичными» из-за финансовой ограниченности потенциальных партнеров по сделке. Также заинтересованные клубы считают, что у «МЮ» вообще нет оснований рассчитывать на значительную сумму.

Более вероятным развитием событий называется еще одна аренда. В таком случае контракт с Гринвудом, скорее всего, будет продлен до 2026 года с помощью соответствующей опции в контракте, а уже летом 2025-го вновь будет рассматриваться вопрос о его продаже.

Самому англичанину нравится в Испании, его семья хорошо себя там чувствует.

В текущем сезоне Гринвуд забил 6 голов за 25 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Издевательство натуральное, других слов не подобрать! В то время, как за разные поленья отдают под мо ню миллионов евро, Гринвуд с его техникой, видением поля и ударом, не стоит и 30-ти. Это смешно! В Хетафе он смотрится, на две головы выше любого из своих партнёров.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Издевательство натуральное, других слов не подобрать! В то время, как за разные поленья отдают под мо ню миллионов евро, Гринвуд с его техникой, видением поля и ударом, не стоит и 30-ти. Это смешно! В Хетафе он смотрится, на две головы выше любого из своих партнёров.
Если бы не скандал, стоил бы около сотки. А так, репутацию и потерянные годы не вернёшь
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-1
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Издевательство натуральное, других слов не подобрать! В то время, как за разные поленья отдают под мо ню миллионов евро, Гринвуд с его техникой, видением поля и ударом, не стоит и 30-ти. Это смешно! В Хетафе он смотрится, на две головы выше любого из своих партнёров.
Ему год по контракту остался, плюс скандал, который ему репутацию разрушил. Еще удивительно, что МЮ рассчитывает 30 лямов получить.
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вообще статистика у него хорошая - 6+5.
Не все так однозначно (с)

У него очень большая свобода действий в клубе-андердоге, где нет давления с точки зрения трофеев и результатов. Ему прощается очень много брака впереди и позволяется не так много отрабатывать в обороне
+4
0
+4
Вообще статистика у него хорошая - 6+5.
+3
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+3
Дороги нынче лимитчики из АПЛ
+3
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+1
Да уж. Напоминает типичный европейский политический подход к ситуации. Мы не хотим дешевый газ, мы купим дорогой. Так и с Гринвудом. У МЮ он есть, но они чтобы угодить публике его убрали из состава и будут искать другого атакующего игрока, а то что проблемы есть сейчас так это ладно, это не важно
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У Ювентуса то же оснований нет интересоваться Гринвудом. Еще молодой,да и контракт есть.
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Лучше бы депутата выкинули, а Гринвуда вернули в состав.
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А зачем его вообще покупать? Проще взять в аренду и подождать окончания контракта
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Сами забанили человека, а теперь цену задирают...
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Ответ Милан идёт за 8-й ЛЧ
Дороги нынче лимитчики из АПЛ
Кто?
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МЮ при нынешнем положении должен хотеть вернуть его в команду.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Издевательство натуральное, других слов не подобрать! В то время, как за разные поленья отдают под мо ню миллионов евро, Гринвуд с его техникой, видением поля и ударом, не стоит и 30-ти. Это смешно! В Хетафе он смотрится, на две головы выше любого из своих партнёров.
У него контракт короткий
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Ответ Александр Горенков
Если бы не скандал, стоил бы около сотки. А так, репутацию и потерянные годы не вернёшь
Найдётся немало команд, которые заберут его и сделают звездой.
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Ответ Александр Горенков
Если бы не скандал, стоил бы около сотки. А так, репутацию и потерянные годы не вернёшь
Да и какие его годы, он молод и высоко ценится на трансферном рынке.
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30 лямов это подарок за такого молодого игрока
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