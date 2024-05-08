«МЮ» оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. «Барса», «Атлетико», «Юве» и клубы АПЛ интересуются игроком

По информации The Telegraph, в подписании полузащитника заинтересованы по крайней мере два клуба Премьер-лиги, однако сам футболист с большей вероятностью будет играть за пределами Англии, если «Юнайтед» продаст его этим летом.

Источники в сообщают, что за внимательно следит « », публично преуменьшающий свой интерес. « » по-прежнему хотела бы приобрести форварда, но в настоящий момент не имеет средств для заключения сделки. Другие испанские клубы продолжают следить за ситуацией.

В Италии форвард интересен « » и « ».

« », где он играет на правах аренды, хотел бы сохранить Гринвуда еще на один сезон, но его высокая стоимость в сочетании с зарплатой в 75 тысяч фунтов в неделю превышает их финансовые возможности. Кроме того, « » больше склоняется к продаже игрока, поэтому может согласиться на еще один сезон аренды только при условии, что он будет сопровождаться обязательным выкупом по установленной цене.

Предполагается, что «Юнайтед» оценивает Гринвуда примерно в 40-45 млн фунтов. Поскольку игрок является выпускником академии, любая продажа принесет клубу чистую прибыль и обеспечит средства для новых приобретений. Это может оказаться важным, так как манкунианцы с большой вероятностью не смогут принять участие в еврокубках, а их бюджет на летнее трансферное окно будет ограничен финансовыми правилами Премьер-лиги.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до июня следующего года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел 29 матчей в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.