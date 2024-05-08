«МЮ» оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. «Барса», «Атлетико», «Юве» и клубы АПЛ интересуются игроком

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По информации The Telegraph, в подписании полузащитника заинтересованы по крайней мере два клуба Премьер-лиги, однако сам футболист с большей вероятностью будет играть за пределами Англии, если «Юнайтед» продаст его этим летом.

Источники в Испании сообщают, что за Гринвудом внимательно следит «Атлетико», публично преуменьшающий свой интерес. «Барселона» по-прежнему хотела бы приобрести форварда, но в настоящий момент не имеет средств для заключения сделки. Другие испанские клубы продолжают следить за ситуацией.

В Италии форвард интересен «Ювентусу» и «Лацио».

«Хетафе», где он играет на правах аренды, хотел бы сохранить Гринвуда еще на один сезон, но его высокая стоимость в сочетании с зарплатой в 75 тысяч фунтов в неделю превышает их финансовые возможности. Кроме того, «Юнайтед» больше склоняется к продаже игрока, поэтому может согласиться на еще один сезон аренды только при условии, что он будет сопровождаться обязательным выкупом по установленной цене.

Предполагается, что «Юнайтед» оценивает Гринвуда примерно в 40-45 млн фунтов. Поскольку игрок является выпускником академии, любая продажа принесет клубу чистую прибыль и обеспечит средства для новых приобретений. Это может оказаться важным, так как манкунианцы с большой вероятностью не смогут принять участие в еврокубках, а их бюджет на летнее трансферное окно будет ограничен финансовыми правилами Премьер-лиги.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до июня следующего года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел 29 матчей в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.

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11 комментариев
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Ответ Surviving
Почему не 145?
За 145 его потом обратно в МЮ продадут.
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Почему не 145?
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Гринвуд бесценен. Бриллиант
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Ответ ОттоДракула
За 145 его потом обратно в МЮ продадут.
Точно)
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Превосходный игрок
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Санчо в финале ЛЧ, Гринвуд тащит в середняке, а в МЮ играет Антони за 100 лямов и статой 0+0 за 25 игр.
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В Атлетико его бы, думаю, его команда
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Смешно. Либо отдаёте бесплатно либо возвращаете в команду и затыкаете рты феминисткам. Иного не дано. Требовать деньги за него в подобной ситуации это наглость.
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Ответ fRsk
Санчо в финале ЛЧ, Гринвуд тащит в середняке, а в МЮ играет Антони за 100 лямов и статой 0+0 за 25 игр.
И Хейлунд который стоит 70 но не забил и 20 голов
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