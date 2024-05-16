Нагельсманн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Сказал Мюллеру, что это я заплатил судье, чтобы он приехал в сборную раньше. Шутка, конечно»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн ахахаха Футбол

Юлиан Нагельсманн пошутил о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Томас [Мюллер] пожаловался на судейство [в полуфинале с «Реалом»], и я сказал ему, что это я [подкупил судей], чтобы он раньше приехал в сборную.

Он спросил, заплатила ли «Бавария» за вылет, и я ответил, что это были мои собственные деньги. Конечно, это была просто шутка», – сказал главный тренер сборной Германии.

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7 комментариев
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Ах, что сказал бы комитет по этике!
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Ох, как бы сейчас полыхнуло у экспертов Матч-ТВ
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Нагельсманн и Мюллер почти ровесники. Надеюсь кстати, Томас будет в основе с капитанской повязкой (на воротах тер Штеген)
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хорошо шутка, как раз он ему настроение поднимает
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