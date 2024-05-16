Нагельсманн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Сказал Мюллеру, что это я заплатил судье, чтобы он приехал в сборную раньше. Шутка, конечно»

Юлиан Нагельсманн пошутил о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Томас [ ] пожаловался на судейство [в полуфинале с « »], и я сказал ему, что это я [подкупил судей], чтобы он раньше приехал в сборную.

Он спросил, заплатила ли « » за вылет, и я ответил, что это были мои собственные деньги. Конечно, это была просто шутка», – сказал главный тренер сборной Германии.