Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы – защитник «Тоттенхэма» Ромеро врезался ему в лицо бедром

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Эдерсон Штефан Ортега Кристиан Ромеро Фабрицио Романо Футбол

Эдерсон больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Вратарь «Манчестер Сити» пропустит два последних матча сезона из-за небольшого перелома глазницы, полученного в матче 24-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бразилец столкнулся с Кристианом Ромеро – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо Эдерсона, остановившего мяч на линии ворот.

Основным вратарем «Сити» на конец сезона будет Штефан Ортега.

«Не пропусти сегодня, ублюдок». Телефон Эдерсона слили в сеть перед игрой с «Тоттенхэмом». Вратарь «Сити» показал, что ему писали фанаты «Арсенала»

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14 комментариев
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Ответ Aziz Kurmanbekov
Ортега – вратарь минимум стартового состава. Заслуживает быть первым номером. Не удивлюсь если захочет уйти на повышение.
Куда из МС можно уйти на повышение?:)
+15
-4
+11
Такими темпами Ортега скоро и номером 1 может стать
+3
0
+3
«Небольшой перелом глазницы» — звучит страшновато. Надеюсь, на зрение не повлияет.
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Куда из МС можно уйти на повышение?:)
В стартовый состав другого клуба, хотя бы предтопа.
Для многих возможно это выше лавки топа.
+4
-1
+3
Аргентинское быдло можно было удалять за такое действие. Но у них иммунитет ещё с ЧМ на подобное
+6
-4
+2
У Ортеги в этом сезоне достаточно времени. Такой вратарь на запасе это хорошо. Надеюсь останется. Уж лучше чем всякие Онана
+3
-2
+1
Ответ quaterbackathome
В стартовый состав другого клуба, хотя бы предтопа. Для многих возможно это выше лавки топа.
Возможно да, но Ортега опытный вратарь и уже приглашение в МС было для него счастливым билетом, доказывать ему нечего, в кубках дают играть, более чем комфортные условия, сомневаюсь что человек который еще в 28 лет играл во второй бундеслиги недоволен этим положением и хочет что-то кардинально менять:))
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Один матч пропустит, в кубке и так Ортега играл бы
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Ромеро мерзко играет всегда, неприятнейший тип
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Вроде бы даже желтую не показали. Пеп правильно заменил Эдерсона
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0
Ответ rigobersong
Возможно да, но Ортега опытный вратарь и уже приглашение в МС было для него счастливым билетом, доказывать ему нечего, в кубках дают играть, более чем комфортные условия, сомневаюсь что человек который еще в 28 лет играл во второй бундеслиги недоволен этим положением и хочет что-то кардинально менять:))
https://www.sports.ru/football/1115889963-ortega-i-man-siti-ne-mogut-dogovoritsya-o-novom-kontrakte-iz-za-zarpla.html

Настолько комфортные, что не могут о контракте договориться?
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