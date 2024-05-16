Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы – защитник «Тоттенхэма» Ромеро врезался ему в лицо бедром

Эдерсон больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Вратарь «Манчестер Сити» пропустит два последних матча сезона из-за небольшого перелома глазницы, полученного в матче 24-го тура против « », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бразилец столкнулся с – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо , остановившего мяч на линии ворот.

Основным вратарем «Сити» на конец сезона будет .

«Не пропусти сегодня, ублюдок». Телефон Эдерсона слили в сеть перед игрой с «Тоттенхэмом». Вратарь «Сити» показал, что ему писали фанаты «Арсенала»