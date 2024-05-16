Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы – защитник «Тоттенхэма» Ромеро врезался ему в лицо бедром
Эдерсон больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
Вратарь «Манчестер Сити» пропустит два последних матча сезона из-за небольшого перелома глазницы, полученного в матче 24-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Бразилец столкнулся с Кристианом Ромеро – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо Эдерсона, остановившего мяч на линии ворот.
Основным вратарем «Сити» на конец сезона будет Штефан Ортега.
«Не пропусти сегодня, ублюдок». Телефон Эдерсона слили в сеть перед игрой с «Тоттенхэмом». Вратарь «Сити» показал, что ему писали фанаты «Арсенала»
Для многих возможно это выше лавки топа.
Настолько комфортные, что не могут о контракте договориться?