Каррагер о 2:0: «Ортега выиграл титул для «Сити», без его сэйвов «Арсенал» стал бы чемпионом. Момент Сона будут вспоминать через 5, 10, 15 лет»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кевин де Брюйне Сон Хын Мин Эдерсон Штефан Ортега Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер отметил игру Штефана Ортеги в матче с «Тоттенхэмом».

В перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0 и возглавил таблицу за тур до конца чемпионата.

Ортега заменил травмированного Эдерсона в втором тайме. В конце матча он отразил удар Сон Хын Мина после выхода игрока «шпор» один на один.

«Мы признали Ортегу лучшим игроком матча. Исходя из игры он, по сути, выиграл им [«Манчестер Сити»] титул.

Очевидно, что по ходу сезона многое менялось, но если посмотреть на эту игру, все решил не гол Холанда и не ассист Де Брюйне. Если бы не было тех сэйвов при счете 1:0, «Арсенал» выиграл бы чемпионат. Вот насколько они были близки к этому.

Тот момент Сон Хын Мина болельщики «Арсенала» будут вспоминать через пять, десять, пятнадцать лет. И даже если через 5-6 лет они станут чемпионами – у них есть неплохие шансы, потому что у них отличный тренер и команда, – этот момент все равно будет преследовать их», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!

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13 комментариев
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Бред. А Викарио и его сейвы?
+9
-2
+7
Ответ Владимир Владимир
Бред. А Викарио и его сейвы?
Разве Ттх выиграл матч? При чем тут Викарио?
+6
0
+6
Момент Сона будет сниться в страшных снах.
+2
-1
+1
Ответ ardiles
а на следующий сезон родное 4 место
а ливер на родное 7) как и было до клоппа, и надо же шутить про 4 место в 2024🤦🏻‍♂️
+2
-1
+1
Да все нормально. Главное, что Арсенал прибавляет и все ближе к цели и общей концепции чемпионского клуба. Думаю, и Стен Кронке это видит и оценивает. Все его критиковали, но мало кто заметил, что Стэн все больше и больше выделяет денег каждый год. Для него это проторенный бизнес, он уже ни одну чемпионскую команду собрал. Просто он не как Абрамович или шейхи. Постепенно. Наращивая обороты.
У него денег больше чем у Переса. Если бы хотел, перекупил бы пол Реала.
И конечно, Стен, как настоящий бизнесмен, не будет доводить клуб до всяких рычагов и унижений.
Все, прошли времена экономии Венгера!
Так что, все у Арсенала будет отлично.
И ЛЧ возьмем💪🏼
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а на следующий сезон родное 4 место
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Да по сути то же как мартинес вытащил в финале ЧМ.
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Хана ,все списали вестхем
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Как фанат Ливерпуля я хочу чтобы Сити выиграл чемпионат а не Арсенал.
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Ответ Jazzzz
Да все нормально. Главное, что Арсенал прибавляет и все ближе к цели и общей концепции чемпионского клуба. Думаю, и Стен Кронке это видит и оценивает. Все его критиковали, но мало кто заметил, что Стэн все больше и больше выделяет денег каждый год. Для него это проторенный бизнес, он уже ни одну чемпионскую команду собрал. Просто он не как Абрамович или шейхи. Постепенно. Наращивая обороты. У него денег больше чем у Переса. Если бы хотел, перекупил бы пол Реала. И конечно, Стен, как настоящий бизнесмен, не будет доводить клуб до всяких рычагов и унижений. Все, прошли времена экономии Венгера! Так что, все у Арсенала будет отлично. И ЛЧ возьмем💪🏼
Палка о двух концах.
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