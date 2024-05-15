Каррагер о 2:0: «Ортега выиграл титул для «Сити», без его сэйвов «Арсенал» стал бы чемпионом. Момент Сона будут вспоминать через 5, 10, 15 лет»

Джейми Каррагер отметил игру Штефана Ортеги в матче с «Тоттенхэмом».

В перенесенной игре 34-го тура « » одержал победу со счетом 2:0 и возглавил таблицу за тур до конца чемпионата.

Ортега заменил травмированного Эдерсона в втором тайме. В конце матча он отразил удар Сон Хын Мина после выхода игрока «шпор» один на один.

«Мы признали лучшим игроком матча. Исходя из игры он, по сути, выиграл им [«Манчестер Сити»] титул.

Очевидно, что по ходу сезона многое менялось, но если посмотреть на эту игру, все решил не гол и не ассист Де Брюйне. Если бы не было тех сэйвов при счете 1:0, « » выиграл бы чемпионат. Вот насколько они были близки к этому.

Тот момент Сон Хын Мина болельщики «Арсенала» будут вспоминать через пять, десять, пятнадцать лет. И даже если через 5-6 лет они станут чемпионами – у них есть неплохие шансы, потому что у них отличный тренер и команда, – этот момент все равно будет преследовать их», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!