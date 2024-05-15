Пеп о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Ортега спас «Сити», иначе «Арсенал» стал бы чемпионом. Знаете, сколько раз Сон наказывал нас?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Сон Хын Мин Харри Кейн Эдерсон Штефан Ортега Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Штефан Ортега не позволил «Арсеналу» выиграть АПЛ.

В перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0 и возглавил таблицу за тур до конца чемпионата.

Штефан Ортега заменил травмированного Эдерсона во втором тайме. На 86-й минуте матча он отразил удар Сон Хын Мина после выхода игрока «шпор» один на один.

«Вы знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Сколько голов они забили вместе с Харри Кейном? Боже мой.

В такие моменты определяется, какая у нас команда. Ортега спас нас своими действиями, иначе чемпионом стал бы «Арсенал», это реальность. В таблице все так близко.

Штефан совершил невероятный сэйв. У него есть талант. Он в числе лучших вратарей, которых я видел за всю свою жизнь, в плане игры при выходах один на один.

У него немецкий стиль: [при выходах один на один] он стоит, не падает. У Эдерсона было четыре травмы [в этом сезоне]. На него [Ортегу] можно положиться, невероятный вратарь. Наш тренер вратарей принял невероятное решение – подписать его», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот сейв сразу напомнил финал ЧМ и выход Коло Муани со спасением Мартинеса на последней минуте
+31
-1
+30
Взять ноунейма полнейшего из Билефильда, стоящего на вылет, в МС - это действительно крутой уровень селекции
+22
-9
+13
Ответ Михо
Этот сейв сразу напомнил финал ЧМ и выход Коло Муани со спасением Мартинеса на последней минуте
Роббен
+6
0
+6
Ответ trav
Взять ноунейма полнейшего из Билефильда, стоящего на вылет, в МС - это действительно крутой уровень селекции
Какого ноунейма? Он был в большом порядке в Бундеслиге. Его и Бавария хотела подписать.
+7
-2
+5
Ответ trav
Взять ноунейма полнейшего из Билефильда, стоящего на вылет, в МС - это действительно крутой уровень селекции
он не был ноунеймом
+5
-1
+4
Ответ trav
Да-да. Задним умом все крепки
Ортега по факту очень высоко котировался в 2022, по продвинутым моделям он ту дырявую Арминию от 15-20 голов спас.
Это как сказать что Хитон ноунейм или что Поуп до Ньюкасла был нонеймом — но нет, за Ортегой стояла очередь из топов бундеслиги.
+3
0
+3
Теперь против Тоттенхэма играет строго Ортега
0
0
0
Сколько не говори халва во рту слаще не будет. Поддержал Артета? Ну ок
0
0
0
Ответ Yu123
он не был ноунеймом
Человек игравший в БЛ2 и 1 сезон в БЛ1 не ноунейм? Ок
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий