Пеп о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Ортега спас «Сити», иначе «Арсенал» стал бы чемпионом. Знаете, сколько раз Сон наказывал нас?»

Пеп Гвардиола считает, что Штефан Ортега не позволил «Арсеналу» выиграть АПЛ.

В перенесенной игре 34-го тура «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0 и возглавил таблицу за тур до конца чемпионата.

заменил травмированного Эдерсона во втором тайме. На 86-й минуте матча он отразил удар после выхода игрока «шпор» один на один.

«Вы знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Сколько голов они забили вместе с ? Боже мой.

В такие моменты определяется, какая у нас команда. Ортега спас нас своими действиями, иначе чемпионом стал бы « », это реальность. В таблице все так близко.

Штефан совершил невероятный сэйв. У него есть талант. Он в числе лучших вратарей, которых я видел за всю свою жизнь, в плане игры при выходах один на один.

У него немецкий стиль: [при выходах один на один] он стоит, не падает. У Эдерсона было четыре травмы [в этом сезоне]. На него [Ортегу] можно положиться, невероятный вратарь. Наш тренер вратарей принял невероятное решение – подписать его», – сказал главный тренер « ».

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!