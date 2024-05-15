Пеп о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Ортега спас «Сити», иначе «Арсенал» стал бы чемпионом. Знаете, сколько раз Сон наказывал нас?»
Пеп Гвардиола считает, что Штефан Ортега не позволил «Арсеналу» выиграть АПЛ.
В перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0 и возглавил таблицу за тур до конца чемпионата.
Штефан Ортега заменил травмированного Эдерсона во втором тайме. На 86-й минуте матча он отразил удар Сон Хын Мина после выхода игрока «шпор» один на один.
«Вы знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Сколько голов они забили вместе с Харри Кейном? Боже мой.
В такие моменты определяется, какая у нас команда. Ортега спас нас своими действиями, иначе чемпионом стал бы «Арсенал», это реальность. В таблице все так близко.
Штефан совершил невероятный сэйв. У него есть талант. Он в числе лучших вратарей, которых я видел за всю свою жизнь, в плане игры при выходах один на один.
У него немецкий стиль: [при выходах один на один] он стоит, не падает. У Эдерсона было четыре травмы [в этом сезоне]. На него [Ортегу] можно положиться, невероятный вратарь. Наш тренер вратарей принял невероятное решение – подписать его», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!
Это как сказать что Хитон ноунейм или что Поуп до Ньюкасла был нонеймом — но нет, за Ортегой стояла очередь из топов бундеслиги.