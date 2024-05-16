Почеттино, вероятно, останется в «Челси». Боссы клуба его поддерживают
Маурисио Почеттино, скорее всего, останется в «Челси» на следующий сезон.
Лондонский клуб проведет оценку работы тренера на следующей неделе. По информации The Guardian, Почеттино пользуется поддержкой людей из высшего руководящего состава.
Боссы «Челси», занимающие видные места в клубной иерархии, считают, что самым мудрым решением было бы сохранить Почеттино. Некоторые члены правления не уверены в целесообразности продолжения работы с аргентинцем, но любые изменения потребует единогласного одобрения.
Отмечается, что несколько недель назад клуб склонялся к увольнению Почеттино, но последние результаты «синих» изменили картину.
В текущем сезоне АПЛ «Челси» набрал 60 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице после 37 туров.
. Вышел в евро кубки . Куча травм было . Молодой состав . Боули поддержит летом трансферами . Все не так плохо , как в начале сезона .
Поч - тренер в долгую, это известный факт, его футбол не поставить за сезон с инвалидами. Дайте ему время и шанс почистить состав - результат будет.
Накидал вам тут синонимов чтобы новости плодить
Р.S
Из-за трех негодяев у нас все пары распадаются! Так было славно, я за Николая, эта за этого, а эти так!(с)