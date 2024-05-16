Почеттино, вероятно, останется в «Челси». Боссы клуба его поддерживают

Маурисио Почеттино, скорее всего, останется в «Челси» на следующий сезон.

Лондонский клуб проведет оценку работы тренера на следующей неделе. По информации The Guardian, пользуется поддержкой людей из высшего руководящего состава.

Боссы « », занимающие видные места в клубной иерархии, считают, что самым мудрым решением было бы сохранить Почеттино. Некоторые члены правления не уверены в целесообразности продолжения работы с аргентинцем, но любые изменения потребует единогласного одобрения.

Отмечается, что несколько недель назад клуб склонялся к увольнению Почеттино, но последние результаты «синих» изменили картину.

В текущем сезоне «Челси» набрал 60 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице после 37 туров.