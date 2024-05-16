Почеттино, вероятно, останется в «Челси». Боссы клуба его поддерживают

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино, скорее всего, останется в «Челси» на следующий сезон.

Лондонский клуб проведет оценку работы тренера на следующей неделе. По информации The Guardian, Почеттино пользуется поддержкой людей из высшего руководящего состава. 

Боссы «Челси», занимающие видные места в клубной иерархии, считают, что самым мудрым решением было бы сохранить Почеттино. Некоторые члены правления не уверены в целесообразности продолжения работы с аргентинцем, но любые изменения потребует единогласного одобрения. 

Отмечается, что несколько недель назад клуб склонялся к увольнению Почеттино, но последние результаты «синих» изменили картину. 

В текущем сезоне АПЛ «Челси» набрал 60 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице после 37 туров. 

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16 комментариев
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А за что его увольнять, если при нём у Челси появилась и смотрибельная игра, и какие никакие стабильные результаты.
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Почеттино построил игру под конец сезона. Оставить и купить нужных игроков под его систему - лучший вариант. Довольно тренерской чехарды
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Поч проделал хорошую работу. Чуть-чуть и могли бы зацепить пятое место. Думаю со следующего сезона Челси будут бороться за четвёрку
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Результат в последнее время есть
. Вышел в евро кубки . Куча травм было . Молодой состав . Боули поддержит летом трансферами . Все не так плохо , как в начале сезона .
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Нужно быть идиотом что бы увольнять его. У команды даже с таким слабым составом прослеживается неплохая игра, виден потенциал.
Поч - тренер в долгую, это известный факт, его футбол не поставить за сезон с инвалидами. Дайте ему время и шанс почистить состав - результат будет.
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Разумно. К моему удивлению Челси сейчас играет классно. С удовольствием смотрю их матчи и стараюсь не пропускать. Это всегда что то не похожее на обычные матчи, и результат не угадать). С момента финала КЛ прогресс точно есть. Хотя до него я уже окончательно разочаровался в тандеме Челси и Почетино. Сейчас когда что то начало получаться, будет убийством менять тренера. Не то что Почи заслужил дальше тренерить, а то что для игроков это будет очередной удар. Сейчас Челси играет в немного безбашено и это очень привлекает.
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Я считаю он доведёт до ума Челси.
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Поч остаётся, Хави остаётся, Тухель такой же, Хаг туда же. только Аллегри уходит, респект
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"Вероятно", возможно, скорее всего, наверняка, почти точно, вполне возможно, однозначно.

Накидал вам тут синонимов чтобы новости плодить
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Хави,Тухель,Почеттино..
Р.S
Из-за трех негодяев у нас все пары распадаются! Так было славно, я за Николая, эта за этого, а эти так!(с)
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А Палмер?
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Поч отличный тренер ,он себя еще проявит.
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Да никто его не уволит, там Палмер выступил в его защиту после матча с Брайтоном и сказал, что все игроки бьются за тренера.
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Ответ ман сити фейк
Поч проделал хорошую работу. Чуть-чуть и могли бы зацепить пятое место. Думаю со следующего сезона Челси будут бороться за четвёрку
очень хотелось бы,что б было именно так.
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Ответ arspurs9
Нужно быть идиотом что бы увольнять его. У команды даже с таким слабым составом прослеживается неплохая игра, виден потенциал. Поч - тренер в долгую, это известный факт, его футбол не поставить за сезон с инвалидами. Дайте ему время и шанс почистить состав - результат будет.
Согласен, вот только про инвалидов это зря. Вся это молодежь очень талантливые и одаренные игроки, у которых не получается именно коллективно и без лидеров. Уверен что многие из них могли бы заиграть в топ клубах, но не все разом. То есть под натаскались бы, набрались опыта и играли бы легко. Но когда все вместе и нет у кого брать опыт, то это гораздо сложнее. А индивидуально все не слабые.
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