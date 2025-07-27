Гендиректор «Спартака» о Кахигао: «Работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о кадровых перестановках не идет»

Олег Малышев высказался о будущем Франсиса Кахигао в «Спартаке».

Спортивный директор Кахигао занимает эту должность в клубе с января 2025 года.

Ранее сообщалось , что красно-белые рассматривают Андрея Мовсесьяна в качестве замены испанцу и провели с бывшим спортивным директором ЦСКА предварительные консультации, но никаких договоренностей пока нет.

Позже стало известно , что Франсис не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна, клуб оценит его работу после 12 сентября.

«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна.

Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идет», – сказал генеральный директор «Спартака » Малышев .