Гендиректор «Спартака» о Кахигао: «Работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о кадровых перестановках не идет»
Олег Малышев высказался о будущем Франсиса Кахигао в «Спартаке».
Спортивный директор Кахигао занимает эту должность в клубе с января 2025 года.
Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают Андрея Мовсесьяна в качестве замены испанцу и провели с бывшим спортивным директором ЦСКА предварительные консультации, но никаких договоренностей пока нет.
Позже стало известно, что Франсис не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна, клуб оценит его работу после 12 сентября.
«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна.
Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идет», – сказал генеральный директор «Спартака» Малышев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: пресс-служба «Спартака»
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