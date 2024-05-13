Морозов о предложении Медведева повысить потолок в КХЛ: «Я объяснял ему, что нужно поднимать и пол. Не очень богатому клубу надо где-то найти еще 90 млн»

Теги СКА Алексей Морозов Александр Медведев КХЛ Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Алексей Морозов отреагировал на предложение увеличить потолок зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10% на следующий сезон.

– Инициатива Председателя совета директоров СКА Александра Медведева о повышении потолка зарплат?

– Смотрите. У нас была стратегическая задача – поднять пол зарплат до 50% от потолка.

К этому мы приходим со следующего сезона, когда пол будет составлять 400 млн рублей, потолок – 900 млн.

В разговоре с Александром Ивановичем я также рассказывал и объяснял ему, что для того, чтобы поднимать потолок, нужно поднимать и пол. Это необходимо делать совместно. Давайте мы проживем год, а потом сможем сесть с клубами и обсуждать их готовность.

Когда проводилось голосование клубов по поводу поднятия пола до 50%, многие были против, но вы сейчас и сами представляете, что если поднимать потолок, то не очень богатому клубу надо где-то найти еще 90 млн.

Это все должно быть планомерно, продумано и стратегически просчитано.

Сейчас мы поджали потолок за счет бонусов, увеличили пол и рассчитываем, что лига будет еще более привлекательной, а игроки смогут переходить из топовых клубов в более слабые, усиливая их, а хоккей будет становиться все интереснее, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

8 комментариев
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Да потому что СКА и всё его руководство - эгоистично думают только о себе.
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Снижайте потолок до 800. В нынешнее межсезонье что ни зарплата, так конская переплата.
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Так надо наоборот сокращать потолок, чтобы снизить разницу между расходами и доходами и приблизиться к самоокупаемости
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Ответ Maksmen1995
Да потому что СКА и всё его руководство - эгоистично думают только о себе.
Их стратегия - давить баблом.
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СКА все мало!
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Медведев эту тему раскручивает в первую очередь , что бы набирать два состава в Ска !
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поднять зарплаты и крепостных еще в придачу, может хоть приносящие огромную пользу обществу хоккеисты и рабов своих прокормят и лапти со штанами купят
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Я не склонен к мистике, но посмотрите, всё самое отвратное в стране исходит из этого города... Причём не только в последние 20 с лишним лет...
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