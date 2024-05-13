Морозов о предложении Медведева повысить потолок в КХЛ: «Я объяснял ему, что нужно поднимать и пол. Не очень богатому клубу надо где-то найти еще 90 млн»

Алексей Морозов отреагировал на предложение увеличить потолок зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10% на следующий сезон.

– Инициатива Председателя совета директоров СКА Александра Медведева о повышении потолка зарплат?

– Смотрите. У нас была стратегическая задача – поднять пол зарплат до 50% от потолка.

К этому мы приходим со следующего сезона, когда пол будет составлять 400 млн рублей, потолок – 900 млн.

В разговоре с Александром Ивановичем я также рассказывал и объяснял ему, что для того, чтобы поднимать потолок, нужно поднимать и пол. Это необходимо делать совместно. Давайте мы проживем год, а потом сможем сесть с клубами и обсуждать их готовность.

Когда проводилось голосование клубов по поводу поднятия пола до 50%, многие были против, но вы сейчас и сами представляете, что если поднимать потолок, то не очень богатому клубу надо где-то найти еще 90 млн.

Это все должно быть планомерно, продумано и стратегически просчитано.

Сейчас мы поджали потолок за счет бонусов, увеличили пол и рассчитываем, что лига будет еще более привлекательной, а игроки смогут переходить из топовых клубов в более слабые, усиливая их, а хоккей будет становиться все интереснее, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.