Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Иско Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Иско застраховал медовый месяц на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024.

Бывший полузащитник «Реала», выступающий за «Бетис», с 2019 года не вызывался в сборную Испании, однако он не исключает, что главный тренер Луис де ла Фуэнте включит его в команду для поездки в Германию.

– Ты едешь в июне в отпуск?

– У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему.

Мы оформили страховку отмены поездки на случай, если мне повезет с вызовом, – сказал Иско.

В 28 матчах текущего сезона Ла Лиги Иско забил 8 голов и сделал 5 результативных передач, он 19 раз становился игроком матча. Его подробная статистика доступна здесь.

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17 комментариев
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Ответ Achilles 21
нет надо начо с васкесом брать)))))))
Начо с Васкесом в этом сезоне намного крепче ламасийских полуфабрикатов. Только неумный это не признает.
+10
-3
+7
Ответ Виктор Никитин
если Де Ла Фуенте его не вызовёт, то я смотреть этот чёртов Евро не буду.. это будет просто клоунада
Блин. Он сейчас прочтет и вызовет точно.
Евро без Виктора Никитина не Евро
+6
-2
+4
Ответ etozhelesha
Там берут только Барселону Даже если челу 15 лет и 2 мин на поле был
Ага... Вместо Иско поедет какое-нибудь дно типа Фермина, скриньте
+5
-1
+4
Ответ Виктор Никитин
если Де Ла Фуенте его не вызовёт, то я смотреть этот чёртов Евро не буду.. это будет просто клоунада
Там берут только Барселону
Даже если челу 15 лет и 2 мин на поле был
+7
-4
+3
если Де Ла Фуенте его не вызовёт, то я смотреть этот чёртов Евро не буду.. это будет просто клоунада
+6
-5
+1
По хорошему должны вызывать, отличный сезон для Иско
+1
0
+1
Иско не нужно надеяться, в сборную Испании скорее вызовут бревен из Барсы, чем Иско, проведшего феноменальный сезон.
+3
-2
+1
какой Иско? надо же вызвать какого нибудь 15летнего буратино из барселоны
+1
0
+1
Ответ Achilles 21
ага крепче,косяки за косяками,даже карвахаль единственный кто более менее достоин вызова и то косячил
А кто-то из недр выдающейся академии на дистанции лучше себя показал?
+2
-1
+1
В итоге вызовут очередного Рики Пука 16-17 летнего сломасии
0
0
0
Ответ Achilles 21
ага крепче,косяки за косяками,даже карвахаль единственный кто более менее достоин вызова и то косячил
Карвахаль проводит вероятно лучший сезон в карьере рофл.. а косячат все, только вот очевидно что Барселонские больше
+2
-2
0
Ответ Виктор Никитин
если Де Ла Фуенте его не вызовёт, то я смотреть этот чёртов Евро не буду.. это будет просто клоунада
уверен что не вызовет.
+1
-1
0
Ответ meringue
Иско не нужно надеяться, в сборную Испании скорее вызовут бревен из Барсы, чем Иско, проведшего феноменальный сезон.
Так и будет. Огребут в 1/8 и поедут домой. Зато барсуки порадуются. Радости то в последнее время мало
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