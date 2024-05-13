Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024
Иско застраховал медовый месяц на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024.
Бывший полузащитник «Реала», выступающий за «Бетис», с 2019 года не вызывался в сборную Испании, однако он не исключает, что главный тренер Луис де ла Фуэнте включит его в команду для поездки в Германию.
– Ты едешь в июне в отпуск?
– У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему.
Мы оформили страховку отмены поездки на случай, если мне повезет с вызовом, – сказал Иско.
В 28 матчах текущего сезона Ла Лиги Иско забил 8 голов и сделал 5 результативных передач, он 19 раз становился игроком матча. Его подробная статистика доступна здесь.
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