Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024

Иско застраховал медовый месяц на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024.

Бывший полузащитник « », выступающий за « », с 2019 года не вызывался в сборную , однако он не исключает, что главный тренер включит его в команду для поездки в Германию.

– Ты едешь в июне в отпуск?

– У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему.

Мы оформили страховку отмены поездки на случай, если мне повезет с вызовом, – сказал Иско.

В 28 матчах текущего сезона Ла Лиги Иско забил 8 голов и сделал 5 результативных передач, он 19 раз становился игроком матча. Его подробная статистика доступна здесь.