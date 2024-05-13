Иско 19 раз за сезон признали лучшим игроком матча. Он провел 28 игр за «Бетис» в Ла Лиге

Иско в 19-й раз за сезон был признан лучшим игроком матча.

Вчера полузащитник « » получил приз лучшему игроку матча после победы над «Альмерией» (3:2) в 35-м туре . Испанец отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне получил этот приз в 19-й раз, приняв участие в 28 матчах Ла Лиги. Он становился лучшим игроком в домашних играх против «Барселоны», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Кадиса», «Валенсии», «Осасуны», «Гранады», а также на выезде против «Жироны», «Реал Сосьедад», «Атлетика», «Вильярреала» и «Мальорки». Кроме того, он удостаивался приза в обоих матчах сезона с «Хетафе», «Севильей» и «Альмерией».

Примечательно, что дважды за сезон он признавался игроком матча в 4 встречах подряд. Кроме того, 32-летний футболист был удостоен звания лучшего футболиста апреля в Ла Лиге.

В 28 матчах текущего сезона Иско забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика бывшего игрока «Реала» доступна здесь.