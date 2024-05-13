Иско 19 раз за сезон признали лучшим игроком матча. Он провел 28 игр за «Бетис» в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Иско Футбол

Иско в 19-й раз за сезон был признан лучшим игроком матча.

Вчера полузащитник «Бетиса» получил приз лучшему игроку матча после победы над «Альмерией» (3:2) в 35-м туре Ла Лиги. Испанец отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне Иско получил этот приз в 19-й раз, приняв участие в 28 матчах Ла Лиги. Он становился лучшим игроком в домашних играх против «Барселоны», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Кадиса», «Валенсии», «Осасуны», «Гранады», а также на выезде против «Жироны», «Реал Сосьедад», «Атлетика», «Вильярреала» и «Мальорки». Кроме того, он удостаивался приза в обоих матчах сезона с «Хетафе», «Севильей» и «Альмерией». 

Примечательно, что дважды за сезон он признавался игроком матча в 4 встречах подряд. Кроме того, 32-летний футболист был удостоен звания лучшего футболиста апреля в Ла Лиге.

В 28 матчах текущего сезона Иско забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика бывшего игрока «Реала» доступна здесь.

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9 комментариев
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Очень рад за Иско👍
+15
0
+15
Ответ GoodRik
Чел просто прос..л карьеру переходом в Реал. Очень нравился в Малаге но выбрал максимально не подходящий по стилю клуб.
Человек дважды в старте выходил на финал ЛЧ. Всем бы так прос..ать карьеру
+12
-1
+11
Монстр
+9
0
+9
Возвращение к Пеллегрини было идеальным решением
+5
0
+5
Опыт не пропил, на пике был в топ-5 по технике после Месси, Неймара, Азара
+3
0
+3
Ответ GoodRik
Чел просто прос..л карьеру переходом в Реал. Очень нравился в Малаге но выбрал максимально не подходящий по стилю клуб.
Если Иско "просрал" карьеру, то кто в таком случае ее не просрал? Таких единицы )
+3
0
+3
вторая молодость прям
+1
0
+1
Перспективный малый, Реалу стоит присмотреться
+1
-1
0
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