Тренер академии тульского «Арсенала» обманом получил 80 млн рублей от знакомых и покинул Россию. Он говорил, что хочет вложиться в финансовую пирамиду (Myslo)

Тренер академии тульского «Арсенала» подозревается в мошенничестве.

По данным Myslo, 30-летний Антон Б. обманом получил от знакомых в общей сложности около 80 миллионов рублей. Сообщается, что мужчина убеждал друзей и знакомых одолжить ему деньги на короткий срок для вложения в выгодную финансовую пирамиду, обещая вернуть деньги с процентами. Он занимал различные суммы – от 500 тысяч до 15 млн рублей, – после чего перестал отвечать на звонки и вскоре покинул территорию России.

Сообщается, что потерпевшие планируют обратиться в полицию. В настоящий момент с сайта тульского «Арсенала» удалена практически вся информация о злоумышленнике.