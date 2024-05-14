Тренер академии тульского «Арсенала» обманом получил 80 млн рублей от знакомых и покинул Россию. Он говорил, что хочет вложиться в финансовую пирамиду (Myslo)

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Арсенал Тула деньги Футбол

Тренер академии тульского «Арсенала» подозревается в мошенничестве.

По данным Myslo, 30-летний Антон Б. обманом получил от знакомых в общей сложности около 80 миллионов рублей. Сообщается, что мужчина убеждал друзей и знакомых одолжить ему деньги на короткий срок для вложения в выгодную финансовую пирамиду, обещая вернуть деньги с процентами. Он занимал различные суммы – от 500 тысяч до 15 млн рублей, – после чего перестал отвечать на звонки и вскоре покинул территорию России.

Сообщается, что потерпевшие планируют обратиться в полицию. В настоящий момент с сайта тульского «Арсенала» удалена практически вся информация о злоумышленнике.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всем говорил, что собирает на Мбаппе) надо срочно, пока не ушёл в Реал
+8
0
+8
Хорошие знакомые те, у которых есть 15 лямов взаймы
+4
-1
+3
Ответ FilinMD
Не астрономические суммы. 15 это все же не 150
Слушайте, ну 15 - это неплохая однушка в Москве. Чтобы такую сумму дать просто в займы - надо наверное в как раз 150 млн свободными иметь.
+3
0
+3
Пока живут на свете дураки,
Обманывать их, стало быть, с руки..
+1
0
+1
Ответ Vadim15
И давали же хоть говорил на что
Кидают обычно на третий раз. Два раза берут, два раза возвращают. А на третий уже с концами. ;)
+1
0
+1
И давали же хоть говорил на что
0
0
0
Идейный борец за денежные знаки
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий