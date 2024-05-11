Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

Алексей Миллер зашел в раздевалку «Зенита» после игры с ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 28-м туре Мир .

На видео попал момент, когда председатель правления « » проходил через микст-зону в сторону раздевалки сине-бело-голубых.

« » лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко. Москвичи обойдут петербуржцев в случае победы или ничьей с «Балтикой».