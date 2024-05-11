Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

Алексей Миллер зашел в раздевалку «Зенита» после игры с ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 28-м туре Мир РПЛ

На видео попал момент, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер проходил через микст-зону в сторону раздевалки сине-бело-голубых. 

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко. Москвичи обойдут петербуржцев в случае победы или ничьей с «Балтикой». 

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32 комментария
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судя по лицу неплохо накатил)
+48
-2
+46
Премиальные несет
+36
-1
+35
Газу пустил в раздевалку?)
+18
0
+18
Ответ Spaten
Тройные
Проникновения?)
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Фукоков
Комментарий скрыт
Мюллер, перелогинься!
+9
0
+9
набрали шлака бразильского, а теперь не знают, что делать Баварию или Уфу.
+9
-2
+7
Не все коту за гос.деньги масленица.
+7
0
+7
В судейскую пошел?😏
+8
-2
+6
Не повесился бы на шарфе в раздевалке.
+5
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Был бы рад, если б в раздевалку прошёл бы Вираж!
+3
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+3
Тройные
+2
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Совсем старик.
+3
-1
+2
Семаку насовать?
+1
0
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Также были замечены Геннадий Сергеевич Орлов, Михаил Боярский и его ̶к̶а̶н̶а̶л̶ь̶я̶ шляпа, Властимил Петржела и Владислав Радимов
+1
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Не долго осталось ему фюрерствовать в газовой империи.
+1
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Пошел сказать,что сейчас все помешают и все будет ок
+1
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А Чо то подругу не видать ))) Матвиенко ))) Или она уже там ?
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Миллер идёт играть роль тренера ГазМяса)
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индюк
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В голубом потоке будет смывать
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Это он в Калининград уже пошел....
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Абсолютно невзрачный мужичишка. Нет в нём ничего положительного.
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Паспорта отбирать
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Буит мясо))))0))
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Контракт на шесть лет принес
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Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши! (с)
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Ответ Евгений Шевченко
Премиальные несет
🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Алексей Иванов
судя по лицу неплохо накатил)
От такой игры только этим и спасаться
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