Миллер прошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА
Алексей Миллер зашел в раздевалку «Зенита» после игры с ЦСКА.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счетом 0:1 в 28-м туре Мир РПЛ.
На видео попал момент, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер проходил через микст-зону в сторону раздевалки сине-бело-голубых.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко. Москвичи обойдут петербуржцев в случае победы или ничьей с «Балтикой».