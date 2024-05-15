Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»

Данила Козлов уверен, что «Балтика» выиграет Фонбет Кубок России.

В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли « » (0:1). В финале турнира « » сыграет с победителем пары «Зенит» – (1:1 первый матч).

– Мой лучший день в футбольной карьере будет в «Лужниках», где мы и выиграем.

– Важен ли соперник в финале?

– Нет.

– А как же «Зенит»?

– Будет « », значит, выиграем у этой команды, – сказал полузащитник «Балтики» и воспитанник «Зенита».