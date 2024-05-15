Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Данила Козлов 2005 Футбол

Данила Козлов уверен, что «Балтика» выиграет Фонбет Кубок России.

В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» (0:1). В финале турнира «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» – ЦСКА (1:1 первый матч).

– Мой лучший день в футбольной карьере будет в «Лужниках», где мы и выиграем.

– Важен ли соперник в финале?

– Нет.

– А как же «Зенит»?

– Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды, – сказал полузащитник «Балтики» и воспитанник «Зенита».

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22 комментария
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От Спартака вчера чудом спаслись от целой авоськи, и сразу же духом воспряли. Ну, ну... Вчера повезло, в следующий раз может и не повезти
+14
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Понесло ребят что-то )
+11
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Проверим, проверим!
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Ответ Chistian Jadson
Хороший настрой, и это не просто болтовня, в этом сезоне Балтика обыгрывала и ЦСКА и Зенит
Это пустозвонство на данный момент. Как бы заднюю не пришлось потом включать.
+3
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Не говори гоп...
Слишкович тоже победил до матча..
+5
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+2
Поплыл..
+4
-2
+2
Ответ Регион-36
Вы там Тосно, привет передавайте.
Балтика, не смотря на результаты, жила, живет и будет жить в Калининграде.
А вот Тосно уже давным давно в Небесной футбольной лиге.
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Судя по комментариям, парень должен был сказать, что у Балтики нет шансов. Только если рак на горе свистнет, есть шансы
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Ответ Александр Поливенко
Это пустозвонство на данный момент. Как бы заднюю не пришлось потом включать.
Парень, какое пустозвономво*, они в финале, только что обыграли Спартак !
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Ответ Александр Поливенко
От Спартака вчера чудом спаслись от целой авоськи, и сразу же духом воспряли. Ну, ну... Вчера повезло, в следующий раз может и не повезти
Именно такой настрой и должен быть, можно играть и выигрывать, тем более Рубин, Факел это продемонстрировали
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Ответ mancity111
Почему? В главном городе страны. Все логично
Душновато Балтийскому дерби будет в Москве.
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Мы заскринили
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Чего уж теперь... Будем болеть за Балтику, как вся страна. Балтийское дерби...
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Слишкович перед матчем тоже говорил, что его Спартак без проблем обыграет Балтику. А по итогу Слишкович жидко обделался прямо в штаны..
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какой кубок парень,вы уже двумя ногами в фнл...
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Хороший настрой, и это не просто болтовня, в этом сезоне Балтика обыгрывала и ЦСКА и Зенит
+2
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А что ... если нет?Вот так вот раз и нет.(с)
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-1
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Вы там Тосно, привет передавайте.
+2
-2
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