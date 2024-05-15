Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»
Данила Козлов уверен, что «Балтика» выиграет Фонбет Кубок России.
В финальном матче Пути регионов калининградцы обыграли «Спартак» (0:1). В финале турнира «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» – ЦСКА (1:1 первый матч).
– Мой лучший день в футбольной карьере будет в «Лужниках», где мы и выиграем.
– Важен ли соперник в финале?
– Нет.
– А как же «Зенит»?
– Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды, – сказал полузащитник «Балтики» и воспитанник «Зенита».
Слишкович тоже победил до матча..
А вот Тосно уже давным давно в Небесной футбольной лиге.