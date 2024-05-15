ЦСКА ни разу не попал в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом» и владел мячом 37% времени

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не нанес ни одного точного удара за тайм с «Зенитом».

Команда Владимира Федотова за первую половину ответной игры финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пробила трижды, но в створ не попала ни разу.

«Зенит» тоже нанес три удара, один из которых пришелся в створ. Также петербуржцы владели мячом 63% времени и подали 4 угловых (против 1 у армейцев).

Счет в первом тайме открыт не был. Первый матч завершился вничью – 1:1.

Фонбет Кубок России. «Зенит» играет с ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ. 0:0 – Торопа заменили после столкновения с Алипом. Онлайн-трансляция

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8 комментариев
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Ну в чемпионате тоже не разу в створ не ударили, не считая пенальти! Так что еще все впереди!
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Беззубый Зенит и автобус
Пока не начнут нормально позиционно атаковать и играть в один пас вместо глупых навесов ничего не произойдет
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Зрелище конечно убогое: обе команды не могут.
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Хорошо хоть 3 раза удалось на половину Зенита перейти
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50 тыщ зрителей смотрят какой то колхоз
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