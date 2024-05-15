ЦСКА ни разу не попал в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом» и владел мячом 37% времени

ЦСКА не нанес ни одного точного удара за тайм с «Зенитом».

Команда Владимира Федотова за первую половину ответной игры финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пробила трижды, но в створ не попала ни разу.

«Зенит» тоже нанес три удара, один из которых пришелся в створ. Также петербуржцы владели мячом 63% времени и подали 4 угловых (против 1 у армейцев).

Счет в первом тайме открыт не был. Первый матч завершился вничью – 1:1.

Фонбет Кубок России. «Зенит» играет с ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ. 0:0 – Торопа заменили после столкновения с Алипом. Онлайн-трансляция