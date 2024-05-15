Бренд корма для животных Brit стал партнером «Динамо». Клуб выберет талисман на сезон среди собак болельщиков

У «Динамо» появился новый партнер – бренд корма для домашних животных Brit.

«Это первый случай подобного сотрудничества в российском футболе. « », следуя мировым тенденциям, заявляет о себе как о pet-friendly клубе – с максимально дружелюбным отношением к домашним животным.

Вместе с Brit наш футбольный клуб реализует проекты, направленные на развитие узнаваемости обоих брендов, а также масштабный конкурс, в котором смогут принять участие питомцы наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

Клуб вместе с новым партнером планируют запустить конкурс «АмбассаDOG», в рамках которого каждый болельщик «Динамо» может выдвинуть своего питомца, который станет талисманом бело-голубых на целый сезон.