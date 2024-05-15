Бренд корма для животных Brit стал партнером «Динамо». Клуб выберет талисман на сезон среди собак болельщиков

Теги премьер-лига Россия бизнес болельщики Динамо Москва коты животные и спорт собаки Футбол

У «Динамо» появился новый партнер – бренд корма для домашних животных Brit.

«Это первый случай подобного сотрудничества в российском футболе. «Динамо», следуя мировым тенденциям, заявляет о себе как о pet-friendly клубе – с максимально дружелюбным отношением к домашним животным.

Вместе с Brit наш футбольный клуб реализует проекты, направленные на развитие узнаваемости обоих брендов, а также масштабный конкурс, в котором смогут принять участие питомцы наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба. 

Клуб вместе с новым партнером планируют запустить конкурс «АмбассаDOG», в рамках которого каждый болельщик «Динамо» может выдвинуть своего питомца, который станет талисманом бело-голубых на целый сезон.

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18 комментариев
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Газзаева в талисманы!
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Выберут Газзаева:)
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Неплохой корм кстати. По соотношению цена-качество
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Ответ Cearvm
Честно говоря, ни разу не слышал эту марку. Получается, уже сработала реклама.
Если в магазин самому ходить и не такие бренды будешь знать
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Человек собаке друг, это знают все вокруг.
+2
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Честно говоря, ни разу не слышал эту марку. Получается, уже сработала реклама.
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+2
Ответ rigobersong
Выберут Газзаева:)
Карликовый шпиц по кличке Лео тебе не простит
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Ответ Caniball
Пробовал?! Нормально заходит?!)
Да, и выходит тоже хорошо). У меня давно собаки на этом корме
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Мухтар, это же очевидно
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А контракт на вывоз мусора они подписали?
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Ответ Анатолий Бабкин
Газзаева в талисманы!
Вы что делаете,козлы вонючие(с)))
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