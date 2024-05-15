Файзуллаев, Бителло и Салтыков – финалисты номинации «Открытие сезона» премии Winline Герои РПЛ

Аббосбек Файзуллаев и Бителло претендуют на приз «Открытие сезона» в РПЛ.

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Открытие сезона» были названы 3 кандидата.

Ими стали 20-летний Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), 24-летний Бителло («Динамо») и 19-летний Никита Салтыков («Крылья Советов»).

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Файзуллаев набрал больше всех голосов.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.