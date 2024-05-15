Файзуллаев, Бителло и Салтыков – финалисты номинации «Открытие сезона» премии Winline Герои РПЛ

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги болельщики Динамо Москва Бителло Никита Салтыков Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев и Бителло претендуют на приз «Открытие сезона» в РПЛ.

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Открытие сезона» были названы 3 кандидата.

Ими стали 20-летний Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), 24-летний Бителло («Динамо») и 19-летний Никита Салтыков («Крылья Советов»). 

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Файзуллаев набрал больше всех голосов.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

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5 комментариев
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Бителло только приехал в Россию и сразу стал основным игроком,так же как и Файзулаев
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Однозначно Аббос, по цене/качество лучший трансфер года
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24оетний бителло здесь явно занимает место Козлова
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По мне Даку должен был быть в этой тройке, но он играет за Рубин, у него не так много болельщиков. Таких нападающих как Даку в рпл нет, с высоким ростом, своеобразным дриблингом.
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Ответ naxerger
24оетний бителло здесь явно занимает место Козлова
А Козлов чем лучше Бителло,пару игр показал,и лучший из-за того что он Россиянин
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