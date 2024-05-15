Тюкавин, Соболев и Кордоба – финалисты номинации «Нападающий сезона» премии Winline Герои РПЛ, Пруцев, Сперцян и Миранчук – «Полузащитник сезона»
Названы претенденты на приз «Полузащитник сезона» и «Нападающий сезона» в РПЛ.
Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Полузащитник сезона» стали Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Победителем голосования болельщиков первом этапе стал Сперцян.
Награду «Нападающий сезона» разыграют Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо») и Джон Кордоба («Краснодар»).
Больше всех голосов зрителей набрал Тюкавин.
Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.
Но какой Соболев вообще ?
Он мало того, что делит 3 место по голам в Спартаке с Хлусевичем и Мединой - у троих по 5 голов, так еще и забил меньше, чем у вообще не игравшего весной Промеса (у Квинси 6 голов).
Даже у Заболотного голов больше за сезон - 8 мячей без пенальти.
Я болельщик Спартака, но это просто смех.
Особенно второй, который каждую вторую передачу отдаёт или в аут, или сопернику, и от любого единоборства улетает на пять метров. Хотел написать, что он худший игрок сезона, то потом вспомнил, что в команде ещё есть такие кудесники кожаного мяча, как Умяров и Зиньковский, чей потолок это вообще протирать скамейку запасных во второй лиге.
Другое дело, что может были кандидаты посильнее в других командах. Хотя в целом безоговорочных кандидатов на всех позициях не достает. Очень слабый сезон РПЛ.
Хоть при Тедеско, хоть при Витории, хоть при Ваноли, хоть при Абаскале, хоть при Слишковиче.
Но виноват у слепых зрителей конечно же только рыжий, за то что требовал дисциплины, и искренне пытался научить деревьев чему-то большему, чем им хотелось бы. А им хотелось только прогуливать командные завтраки, гонять в Медиалиге, сниматься в развлекательных проектах, сливать комментаторам инсайды из раздевалки, и как выяснилось по их же последним интервью, поменьше тренироваться.
Единственные в Спартаке кто видят поле по настоящему, это Промес и Мозес. Но первый в цугундере, а второй глядя на уровень сокомандников, самоустранился на пенсию года полтора-два назад, если не больше.