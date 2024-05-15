Тюкавин, Соболев и Кордоба – финалисты номинации «Нападающий сезона» премии Winline Герои РПЛ, Пруцев, Сперцян и Миранчук – «Полузащитник сезона»

Названы претенденты на приз «Полузащитник сезона» и «Нападающий сезона» в РПЛ.

Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Полузащитник сезона» стали Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Победителем голосования болельщиков первом этапе стал Сперцян.

Награду «Нападающий сезона» разыграют Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Больше всех голосов зрителей набрал Тюкавин.

Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.