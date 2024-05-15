Тюкавин, Соболев и Кордоба – финалисты номинации «Нападающий сезона» премии Winline Герои РПЛ, Пруцев, Сперцян и Миранчук – «Полузащитник сезона»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия рейтинги болельщики Динамо Москва Краснодар Антон Миранчук Джон Кордоба Александр Соболев Эдуард Сперцян Данил Пруцев Константин Тюкавин Футбол

Названы претенденты на приз «Полузащитник сезона» и «Нападающий сезона» в РПЛ.

Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Полузащитник сезона» стали Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Победителем голосования болельщиков первом этапе стал Сперцян.

Награду «Нападающий сезона» разыграют Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Больше всех голосов зрителей набрал Тюкавин.

Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я, конечно, все понимаю: голосовали болельщики, все дела.
Но какой Соболев вообще ?
Он мало того, что делит 3 место по голам в Спартаке с Хлусевичем и Мединой - у троих по 5 голов, так еще и забил меньше, чем у вообще не игравшего весной Промеса (у Квинси 6 голов).

Даже у Заболотного голов больше за сезон - 8 мячей без пенальти.
+26
-3
+23
А где тогда Глушенков ? Или не знают, куда его причислить - к напам или полузащитникам?
+15
-1
+14
Соболев, Пруцев?
Я болельщик Спартака, но это просто смех.
Особенно второй, который каждую вторую передачу отдаёт или в аут, или сопернику, и от любого единоборства улетает на пять метров. Хотел написать, что он худший игрок сезона, то потом вспомнил, что в команде ещё есть такие кудесники кожаного мяча, как Умяров и Зиньковский, чей потолок это вообще протирать скамейку запасных во второй лиге.
+18
-5
+13
а где Глушенков!?
+8
-1
+7
За Тюкавина!
+5
-2
+3
Ответ London-D
Соболев, Пруцев? Я болельщик Спартака, но это просто смех. Особенно второй, который каждую вторую передачу отдаёт или в аут, или сопернику, и от любого единоборства улетает на пять метров. Хотел написать, что он худший игрок сезона, то потом вспомнил, что в команде ещё есть такие кудесники кожаного мяча, как Умяров и Зиньковский, чей потолок это вообще протирать скамейку запасных во второй лиге.
По Пруцеву не соглашусь, у него хороший сезон. Продвижение мяча, объем работы на хорошем уровне.
Другое дело, что может были кандидаты посильнее в других командах. Хотя в целом безоговорочных кандидатов на всех позициях не достает. Очень слабый сезон РПЛ.
+4
-1
+3
Полузащитник и без Глушенкова?
+3
0
+3
Ответ Bartez1986
Комментарий скрыт
посмотри список лучших в этом сезон нападающих в этом сезоне,там не будет Соболева, тогда лучше Касьера у него 16 голов,лучший нападающий Зенита,можно Чалова у него 12 голов,да из них 7 с пенальти ,но все же,но ни как Соболев
+2
0
+2
Плавник года!
+1
0
+1
Однозначно Тюкавин.
0
0
0
Тюкавин! Классный игрок! Может стать звездой!
0
0
0
Кто? Просто беда с кадрами.
0
0
0
Делифин 😂😂😂😂 5 голов в 25 матчах, нападающий мечты
0
0
0
Ответ Кирилл
Я, конечно, все понимаю: голосовали болельщики, все дела. Но какой Соболев вообще ? Он мало того, что делит 3 место по голам в Спартаке с Хлусевичем и Мединой - у троих по 5 голов, так еще и забил меньше, чем у вообще не игравшего весной Промеса (у Квинси 6 голов). Даже у Заболотного голов больше за сезон - 8 мячей без пенальти.
тут просто без комментариев)))это просто ужас
+2
-2
0
Миранчук😂
+1
-1
0
Ответ Bartez1986
Комментарий скрыт
Непонятные непонятки разве что с игроками, и теми кто их набирает. От всех этих Чертановско-Самарских-Андреевских в перемешку с выпускниками легендарного Спартака-2 - кровь из глаз.
Хоть при Тедеско, хоть при Витории, хоть при Ваноли, хоть при Абаскале, хоть при Слишковиче.
Но виноват у слепых зрителей конечно же только рыжий, за то что требовал дисциплины, и искренне пытался научить деревьев чему-то большему, чем им хотелось бы. А им хотелось только прогуливать командные завтраки, гонять в Медиалиге, сниматься в развлекательных проектах, сливать комментаторам инсайды из раздевалки, и как выяснилось по их же последним интервью, поменьше тренироваться.
0
0
0
Баночник Миранчук, Пруцев - лучшие полузашитники?)) Это из той же серии лучший коментатор - Генич. Хотя Миранчук и Пруцев явно не просили на каждом углу за себя голосовать
+2
-2
0
Ответ Someone-else1980
Не знаю, какой %№%-й нужно футбол смотреть, чтобы Пруцев стал худшим игроком сезона. Естественно, даже в топ-10 ПЗ он входить не должен, но в СМ это один из немногих, кто видит поле, не передерживает, и способен пас на ход отдать
Так пусть хоть что-нибудь сделает тогда на этом поле, хоть раз в сезоне, раз он его видит, и хоть раз этот пас отдаст. Я со стадиона тоже поле вижу, но не выхожу ведь на него, т.к. не имею соответствующей компетенции, подготовки, образования. А тут какой-то карлик, которого сносит ветром, с чего-то должен считаться хорошим, с того что он старался и бегал весь матч.
Единственные в Спартаке кто видят поле по настоящему, это Промес и Мозес. Но первый в цугундере, а второй глядя на уровень сокомандников, самоустранился на пенсию года полтора-два назад, если не больше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий