70% пользователей Спортса верят в чемпионство «Динамо». Проголосовало больше 17 тысяч человек

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Sports.ru Краснодар Футбол

Пользователи Спортса считают, что «Динамо» станет чемпионом России.

Вчера команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир РПЛ. Муми Нгамале забил победный гол на 99-й минуте. После этой победы «Динамо» вышло на первое место в лиге за два тура до конца.

Более 17 тысяч пользователей Спортса приняли участие в опросе о том, станет ли «Динамо» чемпионом. 70% участников опроса верят в москвичей, 30% считают, что титул возьмет кто-то другой.

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У «Динамо» +2. Станут чемпионами?
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Динамо Москва
Нет!
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Зенит

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45 комментариев
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Нормальный человек не мог проголосовать за чемпионство Зенита
+33
-12
+21
Ответ Владислав88
Такой ощущение, что абсолдютно договорный чемпионат. Всем надоел до чёрта Зенита, но боссы Зенита не при каких условиях не согласны были отдать чемпионство ненавситным Спартаку, ЦСКА и Локо. И все договорились отдать чемпионство Краснодару, который вроде у всех симпатию всегда вызвал, так сказать китайская ничья, ни вашим, ни нашим. Но Галицкий как будто узнал про всю эту кабинетную возню, и резко сказал, чтоб нам такое левое кабинетное чемпионство не надо и убрал тренера по ходу чемпионата, что не дай Бог не взять левое чемпионство, назвачив краманного физрука, который слил всё, что надо. Тогда решили отдать чемпионство Динамо, как оптимальный вариант сразу для всех и для боссов Зенита (лишь бы не Спартак, ЦСКА или Локо) и для босов ЦСКА, Спартак и Локо (лишь бы не Зенит). Но Динамо оказалось таким лузерским, чтоб сначала дома слилось с Ростовом 1-4, потом отдало выигранный матч Спартаку 1-2, а потом и вовсе проиграли мёртвому Уралу 1-2 как вишенка на торте. И тогда Зенит стал сливать вообще всё подряд, включая очный матч с Динамо, что только пропустить Динамо вперёд. Вот так это всё выглядит...
Знатно бредишь. Что курим?
+18
-4
+14
Достоин-не достоин - совершенно без разницы. Главное, чтоб не Зенит🙂
+15
-7
+8
Не то чтобы я верю в чемпионство Динамо (бывает всякое, в прошлом году Боруссия сама отдала титул в последней игре) - я его Динамо желаю! И не только из-за гегемонии Зенита, просто желаю праздника клубу и его болельщикам. Его у них за 33 года почти не было. Как и у Краснодара.
Не упустите свой шанс!
+7
-2
+5
Очень симпатичны качества Лички, просто пожелаю удачи хорошему человеку и настоящему профессионалу!
+4
-1
+3
Результаты налицо - когда Зенит с Краснодаром раз за разом теряют очки, Динамо их набирает...
+4
-2
+2
уважаемые редакторы, после новости с победой Динамо в чемпионате, если оно случится, не забудьте оставить новость с поздравлениями Александра Медведева президента зенита в адрес Динамо...так сказать, набросьте по полной программе...
+3
-1
+2
Должны брать чемпионство, а идеальным раскладом будут ещё и максимально низкие места Зенита и Краснодара. особенно последних. неадекват должен вкусить по полной, пусть в парке своём сидит и доживает свой век, глядя как его же воспитанники типа Фомина берут золото.
+3
-2
+1
кстати, после напоминания о лупах и вышке перед кубком в адрес Динамо, карма должна вернуть на воротник авторам того самого шедевра...так сказать заслужили своим поведением...
+2
-1
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Ответ Mifsuds Drugstore
Достоин-не достоин - совершенно без разницы. Главное, чтоб не Зенит🙂
Вот так вот и верят)
+2
-1
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Логично) А как должно быть
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Ответ Утя Ваткин
Надеюсь Краснодар останется гонке до последнего тура. Тогда матч будет ещё огненней.
Судя по всему бронза для Краснодара будет за счастье.... Как бы вместо золотых медалей быкам не пришлось примерять деревянные медали....
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Ответ leppyanen
Да было бы ради чего ) На поле люди миллионы получают и так не переживают за результат, как местные болельщики московских клубов
Любых клубов, братан, любых
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Ответ Pucheslav
Ну да, у Спартака же с Динамо отношения дружеские и чемпионств много. Всё всех устраивает. в НЛО верите ?
Для Спартака Линамо, которое не было 48 лет чемпионом, наимение из зол. Они аже за ЦСКА уже болеют лишь только против Зенита! Тем более, что изначально золото Краснодару приготовили, а Галицкий принципиально от такой подачки отказался, вот и пришлось отдавать чемпионство Динамо, чтоб все сразу поровну было. Впрочем Динамо играет и без того ярко, а не в убогий астобус. Пусть будут они, это правда наименьшее из зол. Но выглядит это всё остратительно. Столько денег грохают, а на выходе махровый договорный чемпионат как в колхозные 90-е. Даже при всей убогости Вегана, ну не может такой состав Зенит вообще всё подряд проигрывать. А если и может проиграть, значит по-любому должны убирать тренера, а его не только не убирают, а ещё и продлевают на 6 лет вперёд. Выглядит максимально странно. Как будто есть какие-то кабинетные игры, о которых я и написал сверху.
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Ответ Sashabolshoy
Завидуй молча, что мы из года в год берём трофеи
в этом сезоне пока только в рот
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Ответ Groznyi2024
Нормальный человек голосует по зову сердца. А в сердце Зенит
так разницы между зенитов и сборной ЮАР уже нет никакой , только надпись на футболке! что у вас с сердцем?😂😂😂
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Ответ diocletian
Поразительно,конечно.Вечно неудачное Динамо имеет шанс взять золото.Причем в самом непонятном чемпионате,когда все команды,претендовавшие на лидерство выглядят более,чем убого.Если Динамо возьмет золото,впервые с 1976 года,вангую,что следующее золото им ждать куда дольше придется)
на столетие отличный повод взять золото, тут уже будет по сути не важно, сколько после этого не возьмут...
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Ответ </c/>
на столетие отличный повод взять золото, тут уже будет по сути не важно, сколько после этого не возьмут...
согласен
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Ответ Владислав88
Такой ощущение, что абсолдютно договорный чемпионат. Всем надоел до чёрта Зенита, но боссы Зенита не при каких условиях не согласны были отдать чемпионство ненавситным Спартаку, ЦСКА и Локо. И все договорились отдать чемпионство Краснодару, который вроде у всех симпатию всегда вызвал, так сказать китайская ничья, ни вашим, ни нашим. Но Галицкий как будто узнал про всю эту кабинетную возню, и резко сказал, чтоб нам такое левое кабинетное чемпионство не надо и убрал тренера по ходу чемпионата, что не дай Бог не взять левое чемпионство, назвачив краманного физрука, который слил всё, что надо. Тогда решили отдать чемпионство Динамо, как оптимальный вариант сразу для всех и для боссов Зенита (лишь бы не Спартак, ЦСКА или Локо) и для босов ЦСКА, Спартак и Локо (лишь бы не Зенит). Но Динамо оказалось таким лузерским, чтоб сначала дома слилось с Ростовом 1-4, потом отдало выигранный матч Спартаку 1-2, а потом и вовсе проиграли мёртвому Уралу 1-2 как вишенка на торте. И тогда Зенит стал сливать вообще всё подряд, включая очный матч с Динамо, что только пропустить Динамо вперёд. Вот так это всё выглядит...
+ создаётся иллюзия что чемпионат интересный и ментов задобрили
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Верим в Динамо!
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Ответ Cuccittini Aveiro
Всего лишь) Тут люди жопы зря штоли каждый день рвут?)
Да было бы ради чего ) На поле люди миллионы получают и так не переживают за результат, как местные болельщики московских клубов
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Вот это номер будет, если им не хватит тех очков, которые они потеряли из-за привозов Лещука со Спартаком.
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надеюсь тренерский гений мусаева поможет Динамо!
ДИ-НА-МО! ДИ-НА-МО! ДИ-НА-МО!
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Да тут еще Бабка на двое сказала
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Динамо своего рода Торонто в НХЛ, желаю им чемпионства, но есть ощущение, что Зенит возьмёт
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Смешные
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Мне импонировал Краснодар... ровно до увольнения Ивича.
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Зенит должен проиграть чемпионат. С таким составом так безвольно играть - это не по-чемпионски.
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Вся страна за "Динамо", чего греха таить-то
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