70% пользователей Спортса верят в чемпионство «Динамо». Проголосовало больше 17 тысяч человек

Пользователи Спортса считают, что «Динамо» станет чемпионом России.

Вчера команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир РПЛ. Муми Нгамале забил победный гол на 99-й минуте. После этой победы «Динамо» вышло на первое место в лиге за два тура до конца.

Более 17 тысяч пользователей Спортса приняли участие в опросе о том, станет ли «Динамо» чемпионом. 70% участников опроса верят в москвичей, 30% считают, что титул возьмет кто-то другой.

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