Каррагер считает «Ман Сити» фаворитом гонки за титул АПЛ: «У них лучшая команда. С Холандом и де Брюйне их атака на уровень лучше атаки «Ливерпуля» и «Арсенала»

Джейми Каррагер сравнил «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» в гонке за титул АПЛ.

«Если «Арсенал» или «Манчестер Сити» сыграют на «Олд Траффорд» так же, как « », они выиграют.

Все команды разные. Я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда. « » на данный момент лучший в обороне, а у «Ливерпуля» больше голов и хаоса. «Манчестер Сити» определенно лучше в плане контроля, как и «Арсенал».

Впереди очень долгий путь. Я верю, что «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» всегда забивает.

Чтобы «Ливерпуль» выиграл чемпионат, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.

Я всегда считал « » фаворитом гонки, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом.

Возвращение Холанда и де было пугающим. Когда эти двое сыгрываются, атака «Сити» становится на уровень лучше атаки «Ливерпуля» и «Арсенала», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».