Каррагер считает «Ман Сити» фаворитом гонки за титул АПЛ: «У них лучшая команда. С Холандом и де Брюйне их атака на уровень лучше атаки «Ливерпуля» и «Арсенала»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер сравнил «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» в гонке за титул АПЛ.

«Если «Арсенал» или «Манчестер Сити» сыграют на «Олд Траффорд» так же, как «Ливерпуль», они выиграют.

Все команды разные. Я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда. «Арсенал» на данный момент лучший в обороне, а у «Ливерпуля» больше голов и хаоса. «Манчестер Сити» определенно лучше в плане контроля, как и «Арсенал».

Впереди очень долгий путь. Я верю, что «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» всегда забивает.

Чтобы «Ливерпуль» выиграл чемпионат, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.

Я всегда считал «Ман Сити» фаворитом гонки, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом.

Возвращение Холанда и де Брюйне было пугающим. Когда эти двое сыгрываются, атака «Сити» становится на уровень лучше атаки «Ливерпуля» и «Арсенала», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По всем статам у Арсенала лучшая атака и лучшая защита
+5
0
+5
Для трех команд, каждый матч будет чемпионским.
+3
0
+3
Ответ ВсеБудетХорошо
Арсенал с 51 забитым мячом, думает ну да, ну да!😂
Это только разница 🤭
+3
0
+3
Арсенал с 51 забитым мячом, думает ну да, ну да!😂
+4
-3
+1
Латиносы Клоппа должны затащить
+1
0
+1
Ответ Андрей Andrey
По созданым xG Ливерпуль лучше чем Сити и Арсенал
Только реализовывать не получается))
+1
0
+1
С Каррагером сложно не согласится.
Де Брюйне делает разницу.
+1
-1
0
Поэтому у Арсенала больше всего забитых мячей в лиге. По поводу, Холанда, пусть посмотрит, как он играет в последних матчах, ну или Роя Кина послушает
+1
-1
0
Ответ ВсеБудетХорошо
Арсенал с 51 забитым мячом, думает ну да, ну да!😂
Пардон, забили 75, разница 51, но все равно больше чем у Мс, интересно, что и Ливерпуль больше забил чем Мс…
0
0
0
Ответ ВсеБудетХорошо
Арсенал с 51 забитым мячом, думает ну да, ну да!😂
Пардон, забили 75, разница 51, но все равно больше чем у Мс, интересно, что и Ливерпуль больше забил чем Мс…
0
0
0
Ответ ВсеБудетХорошо
Арсенал с 51 забитым мячом, думает ну да, ну да!😂
По созданым xG Ливерпуль лучше чем Сити и Арсенал
+1
-1
0
Ответ S. A.
Поэтому у Арсенала больше всего забитых мячей в лиге. По поводу, Холанда, пусть посмотрит, как он играет в последних матчах, ну или Роя Кина послушает
В матче с Пэлас неплохо сыграл.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий