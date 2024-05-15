Файзуллаев о том, что Овечкин мечтает сфотографироваться с Джорданом: «А я хочу играть с Месси. Александр – легендарный хоккеист»

Теги ЦСКА Майкл Джордан Вашингтон МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Интер Майами Аббосбек Файзуллаев Хоккей

Аббосбек Файзуллаев считает Александра Овечкина легендарным хоккеистом.

Капитан «Вашингтона» Овечкин и футболист Файзуллаев ранее посетили баскетбольный матч ЦСКА против «Зенита».

– Вы видели Александра Овечкина, знаете его?

– Да, он легендарный хоккеист, я его видел.

– У Овечкина есть давняя мечта. Он хочет сфотографироваться с Майклом Джорданом. А что насчет вас?

– Я хочу играть вместе с Лионелем Месси, – сказал футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

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12 комментариев
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Так пусть Овечкин в Москву слетает и сфотографируется с Джорданом, в чём проблема?
+15
-2
+13
Представляете, как будет разрывать связка Файзуллаев - Месси?
+12
-2
+10
Следующая новость:"ЦСКА интересуется Месси"
+7
-2
+5
Ответ Михаил Опякин
Следующая новость:"ЦСКА интересуется Месси"
Или: "Кто такой Аббосбек Файзуллаев и почему он ходит на баскетбол с Овечкиным"
+6
-1
+5
Ответ Николай Бойко
Так пусть Овечкин в Москву слетает и сфотографируется с Джорданом, в чём проблема?
Так у нас и русский Месси есть.)
+2
0
+2
А в чем мечта? Можно договориться и сфотографироваться. Не проблема, думаю
0
0
0
Когда у тебя всё есть и тебе в принципе нечего желать,можно и такую мечту иметь ! Сфотографироваться с человеком :)
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Файзуллаев видимо очень хочет на жаркие берега Флориды 😎 лето всё так на носу
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0
Так вроде со Смоловым фотка у Овечкина есть
0
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0
Ответ Ответ года
Или: "Кто такой Аббосбек Файзуллаев и почему он ходит на баскетбол с Овечкиным"
Может это слуга Овечкина?
+1
-1
0
Ответ Николай Бойко
Представляете, как будет разрывать связка Файзуллаев - Месси?
Разрывать связки это больно
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Представляете, как будет разрывать связка Файзуллаев - Месси?
Файзуллаев - Месси - Пиппен
0
0
0
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