Файзуллаев о том, что Овечкин мечтает сфотографироваться с Джорданом: «А я хочу играть с Месси. Александр – легендарный хоккеист»
Аббосбек Файзуллаев считает Александра Овечкина легендарным хоккеистом.
Капитан «Вашингтона» Овечкин и футболист Файзуллаев ранее посетили баскетбольный матч ЦСКА против «Зенита».
– Вы видели Александра Овечкина, знаете его?
– Да, он легендарный хоккеист, я его видел.
– У Овечкина есть давняя мечта. Он хочет сфотографироваться с Майклом Джорданом. А что насчет вас?
– Я хочу играть вместе с Лионелем Месси, – сказал футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.