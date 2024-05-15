Файзуллаев о том, что Овечкин мечтает сфотографироваться с Джорданом: «А я хочу играть с Месси. Александр – легендарный хоккеист»

Аббосбек Файзуллаев считает Александра Овечкина легендарным хоккеистом.

Капитан « » Овечкин и футболист Файзуллаев ранее посетили баскетбольный матч ЦСКА против «Зенита».

– Вы видели , знаете его?

– Да, он легендарный хоккеист, я его видел.

– У Овечкина есть давняя мечта. Он хочет сфотографироваться с Майклом Джорданом. А что насчет вас?

– Я хочу играть вместе с Лионелем Месси, – сказал футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.