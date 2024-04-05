Дасаев об уровне Акинфеева: «Не сказал бы, что сильно мировой. Мировой – это когда везде признают. Он единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу Дино Дзофф Константин Бесков Sports.ru сборная СССР Футбол

Ринат Дасаев не считает Игоря Акинфеева вратарем мирового уровня.

– Кто лучший после вас с Яшиным?

– Сейчас – Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России.

– Акинфеев – это мировой уровень?

– Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой – это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими. Хотя Акинфеев – единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внес – все-таки работал с ним 4-5 лет.

Движения Акинфеева – это движения советских вратарей. Да, сейчас он хуже играет на выходах, но с возрастом это нормально. А как он выходил в юношестве! Вообще все умел: и читал игру, и прыгал. При том что невысокого роста для вратаря. Бесков приводил в пример Дино Дзоффа. Мне посчастливилось его увидеть на ЧМ-1982, когда они выиграли. Дзоффу был 41 год, он тоже небольшого роста, но читал игру так, что любой вратарь позавидует.

– Если бы Акинфеев поиграл в Европе, это могло приблизить его к мировому уровню?

– Думаю, да. Но я не знаю, были ли у него приглашения, – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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38 комментариев
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Разве может вратарь немирового уровня установить вечный рекорд Лиги Чемпионов?
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Ответ S. A.
Разве может вратарь немирового уровня установить вечный рекорд Лиги Чемпионов?
А сколько стихотворений было каждый тур! Эх, ради этого порой ждали матчей ЛЧ больше, чем самих игр.
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Сложно быть мировым уровнем, если играешь только в России.
+20
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Ответ Slavnov
игорян европейский рекордсмен, нельзя так с ним...
Игорь Акинфеев - обладатель кубка УЕФА
Спартак - Москва
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+5
а какой вкусный раньше был пломбир за пол копейки!!!!
+8
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Молодец Ринат. Корректно и честно
+8
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Ответ Вячеслав Припузов
Огласите весь список претензий Дасаева пожалуйста... Что нибудь положительное в итоге озвучил?
Прочитать не осилил?
+6
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Ответ Football_legend
Акинфеев жутко переоценен, что на уровне сборной пропускал курьезные голы, что на клубном уровне - тот самый рекорд в лч. Пенальти Аспаса в ногу Игорю конечно повысило его статус, до которого он бы не дорос
Акинфеев дорос до своего статуса задолго до 2018 года.
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Ответ Mohnatiy
Сложно быть мировым уровнем, если играешь только в России.
а с Яшиным как быть?
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дасаев со своим тренировочным процессом советского союза напоминает типичного мужичка 40+, что на кухне рассказывает про натуральное мороежное и порошковое пиво
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Ответ Иван Висс
а с Яшиным как быть?
Яшин играл в одном из ведущих чемпионатов, которые к тому же не были избалованы легионерами как сейчас - любая команда типа Барселоны, Манчестер Сити или Бавария это одна из версий сборной мира.
Плюс сборная СССР при его участии брала Евро и Олимпиаду.
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Ответ Chistian Jadson
О том чемпионате кроме социологических стран никто не знал
не знал и реальная сила это разные факты. Долгие годы чемпионат СССР был очень сильным и конкурентным, а сборная СССР с Яшиным в воротах входил в, скажем, в топ-10 команд мира. Кто-то скажет, что и в топ-4, но я так не считаю.
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Зачем так обесценивать коллегу ??? Толи внимания мало толи от возраста кукушка поехала ?!
Игоря знают во всем футбольном мира, это Бога как минимум, любимый вратарь Джиджи
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Ответ Zenith forever
Если у Акинфеева недостаточный уровень, что тогда говорить про уровень Дасаева.
Дасай топ в сравнении с Игоряном
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Игорь очень хороший вратарь.Хоть и не Буффон,но из наших вратарей в тройку входит точно.И Ринат его не принизил,более менее по делу сказал,он в футболе разбирается уж точно лучше некоторых комментаторов спортса,и его игру я еще застал
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У Дасаева совсем не пригорает.
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Ответ S. A.
Разве может вратарь немирового уровня установить вечный рекорд Лиги Чемпионов?
Ахахахаха🤣🤣четко подметил
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Мировой уровень - это 5-6 вратарей, максимум 10. Остальные будут недотягивать.
Европейский - уже 20 вратарей, и в их число праймовый Акинфеев точно входил.
Конкуренция сейчас в разы выше, чем в 80-е, когда Порту, Стяуа и ПСВ могли выиграть ЛЧ с родным и не самым звёздным вратарём (ну ладно, у ПСВ был звёздный).
Сейчас тяжело такое представить
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Ответ Иосиф Сталин
Игорь Акинфеев - обладатель кубка УЕФА Спартак - Москва
и шо? Малафеев тоже)) вот если б лигу шампиньонов выиграл
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Кстати конторка, которая присудила непонятным образом приз лучшему вратарю мира Дасаеву, проигнорировав Ван Брекелена, включила Игоря в список лучших вратарей в истории(1987-2022).
Видимо, все-таки Акинфеев признанный в мире вратарь😏
https://iffhs.com/posts/2597
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