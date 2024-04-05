У Дасаева были депрессия и проблемы с алкоголем после завершения карьеры в «Севилье»: «Сидеть без работы в чужой стране очень тяжело. Но пришел в норму»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ринат Дасаев Ла Лига Луис Арагонес психология алкоголь и спорт Футбол

Ринат Дасаев рассказал о депрессии после завершения карьеры в «Севилье».

Дасаев завершил игровую карьеру в «Севилье» в 1991 году.

– После контракта с «Севильей» вы не вернулись в Москву. Почему?

– Меня звали играть в Бразилию, но решил, что нет смысла лететь – контракт давали на год. Хотел уехать домой, позвонил друзьям, и они рассказали, что в Москве танки стреляют: «Если есть возможность остаться – не спеши». И я остался. Полгода не работал, жил на заработанные деньги.

Потом пришел на базу «Севильи», а там вратарей в академии тренирует полевой игрок. Встретился с президентом, сказал, что готов тренировать сам. Он пригласил брата, который занимался второй командой, и тот позвал работать. Я параллельно занимался второй командой и академией.

– Мне показалось, что после завершения карьеры вы не могли найти себе место.

– Если бы друзья тогда не отговорили возвращаться, я бы, возможно, еще два-три годика в России попылил. А так – контракт закончился, мне 35. И здесь не сыграю, и туда не поехать… Хорошо, нашел работу. Но когда Луис Арагонес ушел, у меня опять была пауза, не работал год.

Я долго не общался с родственниками. Потом со мной связались братья, корреспондент [«Комсомольской правды»] Сережа Емельянов. Приехали и уговорили вернуться назад.

– Что именно было не так? Вам не хватало игровых эмоций?

– Да, конечно. Я до сих пор хочу играть. А тогда совсем не знал, что делать дальше.

– Вы сказали, что долго не общались с родственниками.

– Не общался, не было сил. Они позвонили в клуб и нашли мой контакт. Когда Сережа Емельянов начал общаться, я забыл русский язык. Говорю: «Кто-то знает испанский, может говорить?»

– Вы пережили депрессию?

– Да. Это было. Сидеть без работы в чужой стране… Очень тяжело.

– Вы серьезно относитесь к депрессии? Считаете болезнью?

– Конечно.

– У вас были проблемы с алкоголем?

– Было такое.

– Как справились?

– Взял себя в руки. Было тяжело, но пришел в норму.

– У вас была авария: вы повредили пальцы, наложили 21 шов на лоб. Как это случилось?

– До сих пор заметно – здесь и здесь. Ночью ехал, передо мной – автобус. Хотел обогнать, но на асфальте масло – дал по тормозам, развернуло в кювет. Но ничего, сам выбрался.

– Вы выпивали перед этим?

– Я ехал с праздника, немного выпил. Это было нормальным в Испании, там не существовало закона, который бы запрещал пьяным садиться за руль. Полицейские никого не останавливали. Я не был пьяным настолько, чтобы не контролировать себя.

– Вы были близки к смерти?

– Конечно. До сих пор это перед глазами. Хочется убрать, но все еще всплывает. Знаете, в жизни всегда плохое всплывает. Чтобы этого никогда больше не делать.

– В этот момент развелись с женой?

– Раньше. Сразу как закончил с футболом.

– Вторая жена Мария помогла выбраться из депрессии?

– Да, мы познакомились в тот период. Она была рядом, – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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22 комментария
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Мостовой видимо все еще в депрессии
+9
-1
+8
Дасаев легенда советского футбола
+12
-5
+7
Дасаев легенда отечественного футбола.
+6
-2
+4
Ответ igls54
Еще, наверное, гол Марко ван Бастена по ночам снится. Вполне могли чемпионами Европы стать
Многие забывают что этот гол не был решающим, а был вторым сделав счет 2-0:)
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
Многие забывают что этот гол не был решающим, а был вторым сделав счет 2-0:)
Там ещё тов. Беланов пенальти от души по центру зарядил.
+4
0
+4
Ответ Не уверен!!
Мостовой видимо все еще в депрессии
Вот Дасаева взяли без бумажки тренером вратарей
+3
0
+3
Ответ Рома Политов
Вот Дасаева взяли без бумажки тренером вратарей
А еще и чеканит хуже Царя...
+2
0
+2
ну, да - помню....она его вытащила, так что его заслуги в этом - нет...повезло с женщиной (честь ей и хвала)...
+1
0
+1
Ответ igls54
Еще, наверное, гол Марко ван Бастена по ночам снится. Вполне могли чемпионами Европы стать
Этот удар Ван Бастена не отбил бы никто - чего бы ему сниться
+1
0
+1
Ответ igls54
Еще, наверное, гол Марко ван Бастена по ночам снится. Вполне могли чемпионами Европы стать
1. этот гол ничего не решал, победным был гол Гуллита
2. За гол Гуллита надо сказать спасибо защитникам - за такой рассинхрон при офсайде сейчас даже в рпл дают люлей.
3. было много моментов, которые не реализовали игроки атаки СССР
4. тот удар был неберущимся.
+1
0
+1
Конечно впал в депрессию. Он в Москве был падишахом, красивый помню был, статный, всегда с иголочки модный. Машины менял, как перчатки. Тогда говорили, что та, которую он не имел - была не москвичка:) и это при жене и детях. Сам видел кучу баб около его подъезда, а мой кореш Пашка живший с ним этажом выше - книгу скандалов его жены мог тогда написать и стать миллионером :)
Думаю он продолжил ходить по бабам и в Испании, иначе его жена там от него не сбежала бы.
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Мой любимый футболист Ринат.Мой кумир с детства и навсегда.Спасибо тебе Ринат за Спартак и ту дружбу с игроками клуба,Сокольники помнят тебя,не забудут…
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Ответ Рома Политов
Вот Дасаева взяли без бумажки тренером вратарей
Так он не пойдет помощником тренера,только главным...
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Ответ Сергей Харченко
Ну что тяжёлого с деньгами - сидеть без работы у океана?
Севилья не на побережье....
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Ответ Manowar66
В Севилье был в 2002, с чуваком на ресепшене в кемпинге разговорился, до футбола дошло, я говорю ему у вас тут играл Дасаев , он такой кто кто? Не знаю такого., а всего-то десять лет прошло, видать плохо играл
Был известен в европейском футболе. И оценен и места занимал. Хотя бы из примеров France Football, которую во всём Мире знают. А ещё, что приятно, Харальд Шумахер очень уважал Дасаева, и менялся с ним перчатками. Да много, что можно рассказать о Дасаеве. Он и игру вратарей изменил у нас. Легендарная личность
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