Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ – 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано

4 игрока «Реала» могут повторить рекорд Франсиско Хенто по победам в ЛЧ.

Мадридский клуб вышел в финал чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.

По 5 раз трофей также выигрывали («Реал»), («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»).