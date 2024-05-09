Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ – 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано

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4 игрока «Реала» могут повторить рекорд Франсиско Хенто по победам в ЛЧ.

Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев. 

По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»). 

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19 комментариев
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Кроме Мальдини, все Реал Мадрид 💪🏻
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Кроос с 6 кубками ЛЧ и титулом ЧМ будет эпик

Глоры Мессе нам втирают, что титул ЧМ и ЛЧ - решают, что они скажут тогда в этом случае?
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+13
Роковая ошибка Роналду покинуть, какие рекорды он мог поставить, уму непостижимо.
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+10
Ответ Artem Piatkov
Кроос с 6 кубками ЛЧ и титулом ЧМ будет эпик Глоры Мессе нам втирают, что титул ЧМ и ЛЧ - решают, что они скажут тогда в этом случае?
У него будет их больше чем у всей истории барсы
+8
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+6
Модрич от игрока названного, провальным трансфером, Кросс игрока названного игроком не мирового уровня, Начо от игрока затычки до обладателей 6 ЛЧ.
+5
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Ответ Artem Piatkov
Кроос с 6 кубками ЛЧ и титулом ЧМ будет эпик Глоры Мессе нам втирают, что титул ЧМ и ЛЧ - решают, что они скажут тогда в этом случае?
Учитывая что Месси в 2006 в плей-офф не играл, то там заслуги его нет. По сути у Месси 3 ЛЧ, он даже не в первой двадцатке величайших игроков ЛЧ
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+4
Ответ belikovda.90
Удачи Дортмунду против 12 игроков Реала
У тебя каждый комментарий про судейство, не позорься)
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Думаю Хенто на небесах будет только рад, если эти парни сравняются с ним по победам в самом престижном футбольном турнире!
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Больше чем у второго каталонского за всю свою позорную историю.
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У Крооса так вообще 7 финал в карьере к 34 годам
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Ответ Artem Piatkov
Это не ошибка Просто семейство на него надавило, что он должен получать💸 больше всех на свете Вот и поехал в Юве/МЮ/Аль-Наср за шекелями
В Юве получал 31 млн, в МЮ 25. Аль Наср - это Заработок и легкий футбол.

В Ювентус он ехал ради вызова. Во второй заход в МЮ в 36 лет при нынешних реалиях футбола - фантастика
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У Беликовой 🔥🔥🔥держи 🧯
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Ответ Alex Rhea
Учитывая что Месси в 2006 в плей-офф не играл, то там заслуги его нет. По сути у Месси 3 ЛЧ, он даже не в первой двадцатке величайших игроков ЛЧ
Правда и Кроос за Баварию в победном плей-офф ЛЧ почти не играл из-за травмы
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Ответ Astan4o
Роковая ошибка Роналду покинуть, какие рекорды он мог поставить, уму непостижимо.
Это не ошибка
Просто семейство на него надавило, что он должен получать💸 больше всех на свете

Вот и поехал в Юве/МЮ/Аль-Наср за шекелями
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Ответ Astan4o
Роковая ошибка Роналду покинуть, какие рекорды он мог поставить, уму непостижимо.
Перес не очень-то его и удерживал.
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Ответ Богдан Агафонов
В Юве получал 31 млн, в МЮ 25. Аль Наср - это Заработок и легкий футбол. В Ювентус он ехал ради вызова. Во второй заход в МЮ в 36 лет при нынешних реалиях футбола - фантастика
Аль-Наср не лёгкий футбол: у них в лиге как минимум 4 клуба с хорошим подбором игроков, да и судейство не благоволит к Рону. Юве был новым вызовом для Роналду и в первый год там были неплохие шансы (если бы не серия травм в Юве) в ЛЧ☝️
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Ответ Astan4o
Роковая ошибка Роналду покинуть, какие рекорды он мог поставить, уму непостижимо.
Минимум 7 Лч... Это по сути и спасло карьеру Месси. Он бы не смог противостоять Роналду в таком Реале, когда Барса уже впала в кризис в 2018
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