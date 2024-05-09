Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ – 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано
4 игрока «Реала» могут повторить рекорд Франсиско Хенто по победам в ЛЧ.
Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).
Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.
По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»).
Глоры Мессе нам втирают, что титул ЧМ и ЛЧ - решают, что они скажут тогда в этом случае?
В Ювентус он ехал ради вызова. Во второй заход в МЮ в 36 лет при нынешних реалиях футбола - фантастика
Просто семейство на него надавило, что он должен получать💸 больше всех на свете
Вот и поехал в Юве/МЮ/Аль-Наср за шекелями