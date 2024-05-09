Перес встретится с Модричем и Кроосом. Анчелотти хочет, чтобы они остались в «Реале»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Флорентино Перес Тони Кроос Футбол

Будущее Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале» решится в ближайшие дни.

Как пишет MadridXtra со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса, президент «Реала» Флорентино Перес проведет встречу с двумя полузащитниками. 

Отмечается, что тренер Карло Анчелотти хочет, чтобы Модрич и Кроос остались. 38-летний хорват в последнее время чувствует себя важным игроком.

Соглашения Луки и 34-летнего немца рассчитаны до 30 июня.

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18 комментариев
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Чтобы подзатыльники раздавали черепахе, если звезду поймает.
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Раньше, чтобы доходить до финала ЛЧ, нужно было нахождение на поле сразу обоих. В этом сезоне оказалось достаточно, чтобы Модрич и Кроос играли каждый только по тайму
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Это было бы лучшей новостью перед финалом.
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Ответ onegin2007
Чтобы подзатыльники раздавали черепахе, если звезду поймает.
до сих пор надеюсь, что он на самом деле переходит в атлетико))
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+19
Ответ pit4er
Раньше, чтобы доходить до финала ЛЧ, нужно было нахождение на поле сразу обоих. В этом сезоне оказалось достаточно, чтобы Модрич и Кроос играли каждый только по тайму
И этого все равно хватает, чтобы они успели показать магию в своей игре.
+14
-1
+13
Ответ pit4er
Раньше, чтобы доходить до финала ЛЧ, нужно было нахождение на поле сразу обоих. В этом сезоне оказалось достаточно, чтобы Модрич и Кроос играли каждый только по тайму
С прицелом на будущее это хороший знак.
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Немец и хорват - талисманы Анчи.🤌
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Ответ chernov jr
до сих пор надеюсь, что он на самом деле переходит в атлетико))
Самый позитивный коммент дня.
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Надо продлевать обоих и продать Себу. Можно дать шанс Нико Пасу. В полузащите могут сыграть Гюлер и Диас.
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Сохранить в клубе любой ценой!
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Кроосу уходить - вообще преступление. Да и магии Луки на сезон точно хватит еще.
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Пожалуйста, оставьте их. Хоть я болею за Баварию, но больше Баварии я люблю Футбол! Я не могу не наслаждаться игрой Модрича и Крооса. Это космический уровень. Недосягаемый.

p.s.
А еще, я хочу увидеть на спортсе еще больше статей о том, как Модрича убивали СМИ а он стал обладателем ЗМ и легендой Реала похлеще чем Роналду как по мне
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Завершить карьеру в Реале и войти в структуру клуба
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ещё б сезон, побегали б, хоть через раз. в роли наставников.
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Перехват Луки и привел к первому голу во вчерашнем матче. Браво
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Они маэстро своего дела
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Ответ onegin2007
Чтобы подзатыльники раздавали черепахе, если звезду поймает.
Не, это не к ним
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