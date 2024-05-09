Перес встретится с Модричем и Кроосом. Анчелотти хочет, чтобы они остались в «Реале»

Будущее Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале» решится в ближайшие дни.

Как пишет MadridXtra со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса, президент « » проведет встречу с двумя полузащитниками.

Отмечается, что тренер хочет, чтобы и остались. 38-летний хорват в последнее время чувствует себя важным игроком.

Соглашения Луки и 34-летнего немца рассчитаны до 30 июня.