Перес встретится с Модричем и Кроосом. Анчелотти хочет, чтобы они остались в «Реале»
Будущее Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале» решится в ближайшие дни.
Как пишет MadridXtra со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса, президент «Реала» Флорентино Перес проведет встречу с двумя полузащитниками.
Отмечается, что тренер Карло Анчелотти хочет, чтобы Модрич и Кроос остались. 38-летний хорват в последнее время чувствует себя важным игроком.
Соглашения Луки и 34-летнего немца рассчитаны до 30 июня.
p.s.
А еще, я хочу увидеть на спортсе еще больше статей о том, как Модрича убивали СМИ а он стал обладателем ЗМ и легендой Реала похлеще чем Роналду как по мне