Тебас о Мбаппе: «Килиан будет в «Реале» в следующем сезоне, он едет за ЛЧ. Он один из лучших игроков мира – у «Мадрида» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

В пятницу форвард объявил, что покинет « » по окончании сезона.

«Он будет в в следующем году. В следующем сезоне. Это один из лучших игроков мира, не так ли? Ну, есть еще и ... У «Реала» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи.

[Мбаппе] едет сюда за победой в . Если он подпишет контракт на пять лет, у него будет пять сезонов, чтобы ее выиграть», – сказал Тебас.

Париж проводил Мбаппе: красивый перфоманс от фанатов, вежливые хлопки Аль-Хелайфи