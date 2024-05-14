Тебас о Мбаппе: «Килиан будет в «Реале» в следующем сезоне, он едет за ЛЧ. Он один из лучших игроков мира – у «Мадрида» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

В пятницу форвард объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

«Он будет в Мадриде в следующем году. В следующем сезоне. Это один из лучших игроков мира, не так ли? Ну, есть еще Винисиус и Беллингем... У «Реала» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи.

[Мбаппе] едет сюда за победой в Лиге чемпионов. Если он подпишет контракт на пять лет, у него будет пять сезонов, чтобы ее выиграть», – сказал Тебас.

Париж проводил Мбаппе: красивый перфоманс от фанатов, вежливые хлопки Аль-Хелайфи

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Реала состав хороший ничего не скажешь. Ну а то что все остальные клубы потратят миллионов двести на всех ( а может и меньше ) Тебас не говорит . А ведь именно в развитии лиги его главная задача .
+4
-1
+3
К слову, у «Реала» и сейчас без Мбаппе просто фантастический состав
+3
0
+3
Ответ ljolik888
У Реала состав хороший ничего не скажешь. Ну а то что все остальные клубы потратят миллионов двести на всех ( а может и меньше ) Тебас не говорит . А ведь именно в развитии лиги его главная задача .
Его главная задача обеспечить себе безбедную старость. И он с этой задачей успешно справляется.
+4
-2
+2
У Реала топовая молодая команда с отличной атмосферой, взяли ЛЛ на таких травмах, вышли в финал ЛЧ.
И тут трансфер Мбаппе. Я как болельщик Мадрида с 1455 года очень неоднозначно и с опасениями ожидаю его приход
+2
-1
+1
Иди лучше учи гимн ЛЕ на след сезон))🤣✋
0
0
0
Хм, чем бы еще помочь Мадриду . А давайте президентом ла лиги будет болельщик Реала который даст сливочным фонд зарплаты миллиард. И ещё давайте перепишем под реал законы и правила ..... блин, так это уже сделано....

Тогда давайте разрешить игрокам реала бить игроков соперника на парковке - сделано.

Может разрешить Винисиусу использовать матерей арбитров - сделано.

Может разрешить игрокам реала распространять видео с невесовершеннолетними - сделано...

Может станцию метро за городской счёт- сделано.
Парковки вокруг стадиона бесплатно - одобрено давно(которые пригисут реалу до 400 млн).
+2
-2
0
Ответ ljolik888
У Реала состав хороший ничего не скажешь. Ну а то что все остальные клубы потратят миллионов двести на всех ( а может и меньше ) Тебас не говорит . А ведь именно в развитии лиги его главная задача .
он уже вообще не прикрывается, в открытую поддерживает определенный клуб. хотя казалось бы, глава всей лиги
+6
-6
0
Ответ Evergreen
У Реала топовая молодая команда с отличной атмосферой, взяли ЛЛ на таких травмах, вышли в финал ЛЧ. И тут трансфер Мбаппе. Я как болельщик Мадрида с 1455 года очень неоднозначно и с опасениями ожидаю его приход
С 1455? Подскажите, что пьете от боли в спине?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий