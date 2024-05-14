Тебас о Мбаппе: «Килиан будет в «Реале» в следующем сезоне, он едет за ЛЧ. Он один из лучших игроков мира – у «Мадрида» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».
В пятницу форвард объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
«Он будет в Мадриде в следующем году. В следующем сезоне. Это один из лучших игроков мира, не так ли? Ну, есть еще Винисиус и Беллингем... У «Реала» будет отличный состав, хоть это и не гарантирует трофеи.
[Мбаппе] едет сюда за победой в Лиге чемпионов. Если он подпишет контракт на пять лет, у него будет пять сезонов, чтобы ее выиграть», – сказал Тебас.
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И тут трансфер Мбаппе. Я как болельщик Мадрида с 1455 года очень неоднозначно и с опасениями ожидаю его приход
Тогда давайте разрешить игрокам реала бить игроков соперника на парковке - сделано.
Может разрешить Винисиусу использовать матерей арбитров - сделано.
Может разрешить игрокам реала распространять видео с невесовершеннолетними - сделано...
Может станцию метро за городской счёт- сделано.
Парковки вокруг стадиона бесплатно - одобрено давно(которые пригисут реалу до 400 млн).