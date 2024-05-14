Дембеле пошутил о будущем Мбаппе: «Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию». Килиан рассмеялся
Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Килиана Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона, но не назвал свою новую команду.
«Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию», – сказал Дембеле, отвечая на вопрос о будущем Мбаппе.
После слов партнера по «ПСЖ» и сборной Франции Килиан рассмеялся.
Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»
Мбаппе широко улыбнулся, отвечая на вопрос о будущем клубе: «Неподходящий момент, чтобы говорить об этом»
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