Дембеле пошутил о будущем Мбаппе: «Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию». Килиан рассмеялся

Теги ПСЖ лига 1 Франция Марсель Десайи высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Усман Дембеле ахахаха Футбол

Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Килиана Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона, но не назвал свою новую команду.

«Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию», – сказал Дембеле, отвечая на вопрос о будущем Мбаппе.

После слов партнера по «ПСЖ» и сборной Франции Килиан рассмеялся.

Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»

Мбаппе широко улыбнулся, отвечая на вопрос о будущем клубе: «Неподходящий момент, чтобы говорить об этом»

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8 комментариев
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Да успокойтесь. Он пойдёт в Баварию, тренером вместо Тухеля.
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В Китай
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Ну так-то правда глупо переходить в один из лучших клубов мира, будучи одним из лучших игроков. Вот выиграет, например, сейчас Реал, и тут ему ещё и Мбаппе, весь в белом.
Лучше бы в Сельту перешёл, и пытался её затащить. Как настоящие профессионалы
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Саудовцы пока пусть нефть в три смены качают, деньги собирают. Мбаппе слишком честолюбив и амбициозен, чтобы не взяв ушастого и ЗМ ехать туда доигрывать.
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Саудия никуда не денется. Пусть сначала в Европе свою состоятельность докажет.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Саудовцы пока пусть нефть в три смены качают, деньги собирают. Мбаппе слишком честолюбив и амбициозен, чтобы не взяв ушастого и ЗМ ехать туда доигрывать.
Если бы он был честолюбив,то еще два года назад ушел бы в Реал и уже имел бы победу в ЛЧ и ЗМ.
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