Дембеле пошутил о будущем Мбаппе: «Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию». Килиан рассмеялся

Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Килиана Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона, но не назвал свою новую команду.

«Десайи посоветовал ему уехать в Саудовскую Аравию», – сказал , отвечая на вопрос о будущем Мбаппе.

После слов партнера по « » и сборной Франции рассмеялся.

Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»

Мбаппе широко улыбнулся, отвечая на вопрос о будущем клубе: «Неподходящий момент, чтобы говорить об этом»