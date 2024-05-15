«Реал» может ознаменовать собой эпоху. Это лучшая команда в лиге». Тренер «Алавеса» после 0:5

Теги Реал Мадрид Ла Лига Алавес Луис Гарсия Футбол

Луис Гарсия высказался о поражении «Алавеса» от «Реала».

В матче 36-го тура Ла Лиги команда Карло Анчелотти победила дома со счетом 5:0.

«Реал» был лучше, вот и все. Есть большая разница в бюджете, и мы не смогли конкурировать, потому что нужно было сыграть идеально. Это лучшая команда в лиге.

Дома мы смогли навязать борьбу, потому что действовали безупречно, а здесь они не дали нам достаточного количества шансов», – сказал главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия.

Также он высказался о дальнейших перспективах мадридского клуба.

«Всегда были команды, которые задавали тренды, и сейчас «Реал» превосходит их. Они могут ознаменовать собой эпоху.

Они поехали играть вторым составом в Сан-Себастьян и выиграли (со счетом 1:0 – Sports), затем поехали в Гранаду и выиграли 4:0», – отметил специалист.

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26 комментариев
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Та неее, вы что
Хави с Лапортой вам сейчас объяснят, что если бы не судьи, то Барса за 3 тура до конца выиграла Ла Лигу
+22
-6
+16
Гениальный менеджмент, грамотная и постепенная смена поколения, финансовая стабильность, регулярные спортивные успехи, топовые игроки, тренер-отец с потрясающей семейной обстановкой в раздевалке - за будущее мадридского «Реала» я абсолютно спокоен!🤍🙏
+13
-6
+7
Ответ kaka10
Та неее, вы что Хави с Лапортой вам сейчас объяснят, что если бы не судьи, то Барса за 3 тура до конца выиграла Ла Лигу
Они бы и так выиграли, просто сделали ставку на ЛЧ. Поэтому играют в финале с Сити.
+7
-1
+6
Разница забитых и пропущенных мячей между Мадридом и Барселоной колоссальная
+5
-1
+4
Ответ Chistian Jadson
Разница забитых и пропущенных мячей между Мадридом и Барселоной колоссальная
+29 в пользу мадрида
+3
0
+3
Ответ Hala Madrid y Nada Mas!
Это же тот тренер псих который всё рушил в игре с Реалом когда они проигрывали?
Да. Но тогда его можно было понять. Реал в меньшинстве в гостях забивает на 92 минуте и не даёт взять Алавесу даже ничью.
А так видно, что адекватный мужик.
+2
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Это же тот тренер псих который всё рушил в игре с Реалом когда они проигрывали?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Есть одно но Одна черепаха может все испортить
Наоборот только усилит
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