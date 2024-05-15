«Реал» может ознаменовать собой эпоху. Это лучшая команда в лиге». Тренер «Алавеса» после 0:5

Луис Гарсия высказался о поражении «Алавеса» от «Реала».

В матче 36-го тура Ла Лиги команда Карло Анчелотти победила дома со счетом 5:0.

«Реал» был лучше, вот и все. Есть большая разница в бюджете, и мы не смогли конкурировать, потому что нужно было сыграть идеально. Это лучшая команда в лиге.

Дома мы смогли навязать борьбу, потому что действовали безупречно, а здесь они не дали нам достаточного количества шансов», – сказал главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия.

Также он высказался о дальнейших перспективах мадридского клуба.

«Всегда были команды, которые задавали тренды, и сейчас «Реал» превосходит их. Они могут ознаменовать собой эпоху.

Они поехали играть вторым составом в Сан-Себастьян и выиграли (со счетом 1:0 – Sports), затем поехали в Гранаду и выиграли 4:0», – отметил специалист.