Анчелотти о сезоне «Реала»: «Лучшее, что было в моей карьере тренера. Но самый важный матч еще впереди»
Карло Анчелотти назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере.
«Без сомнения, это лучшее, что было в моей карьере тренера. Мы на седьмом небе от радости, но самый важный матч еще впереди.
Я намерен отдохнуть, как и игроки. Впереди финал [Лиги чемпионов], на этой неделе нам нужен отдых.
Дальше мы немного увеличим физическую нагрузку, а затем уделим больше внимания тактике», – сказал главный тренер «Реала» после победы над «Алавесом» в Ла Лиге (5:0).
В финале Лиги чемпионов «Реал», который ранее выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня на «Уэмбли».
С нетерпением жду финала ЛЧ с «Боруссией»!
Постыдился б такое писать)