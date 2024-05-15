Анчелотти о сезоне «Реала»: «Лучшее, что было в моей карьере тренера. Но самый важный матч еще впереди»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Алавес Футбол

Карло Анчелотти назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере.

«Без сомнения, это лучшее, что было в моей карьере тренера. Мы на седьмом небе от радости, но самый важный матч еще впереди.

Я намерен отдохнуть, как и игроки. Впереди финал [Лиги чемпионов], на этой неделе нам нужен отдых.

Дальше мы немного увеличим физическую нагрузку, а затем уделим больше внимания тактике», – сказал главный тренер «Реала» после победы над «Алавесом» в Ла Лиге (5:0).

В финале Лиги чемпионов «Реал», который ранее выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня на «Уэмбли».

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31 комментарий
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Сезон действительно близок к идеальному. Во-многом как раз-таки благодаря тренерской гибкости Анчи. Если удастся победить в финале ЛЧ - будет совершенно точно идеальным.
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«Реал» сейчас в потрясающей форме! Чем-то напоминает окончание сезона 16/17! Ну и великолепная атмосфера в раздевалке, это видно!
С нетерпением жду финала ЛЧ с «Боруссией»!
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"Главное событие в вашей жизни у вас впереди".
+6
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За весь сезон проиграли только Ателтико.
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Все говорят что Пеп и Клопп лучшие тренеры современности но хладнокровье и мудрость Анчи делает его абсолютно лучшим
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Сезон действительно близок к идеальному. Во-многом как раз-таки благодаря тренерской гибкости Анчи. Если удастся победить в финале ЛЧ - будет совершенно точно идеальным.
Но Дортмунд не стоит списывать со счетов
+11
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+5
Ответ Timam
Если Реал не может , судья поможе т
Чел,ты подписан на главный кабинет футбола, а так-же на мелкого преступника
Постыдился б такое писать)
+3
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+2
Ответ Булат Кошкимбаев
Я бы на месте Анчи ушёл бы сейчас. Самый подходящий момент.
Зачем уходить, когда все работает и он полон сил работать? И придет суперзвезда Мбаппе. Странная идея)
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Ответ Булат Кошкимбаев
Я бы на месте Анчи ушёл бы сейчас. Самый подходящий момент.
Хорошо что ты не Анчи )
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Честно говоря, у реала в ЛаЛиге, просто нет соперников, лига относительно реала становится только слабее, и это грустно((
Лига чемпионов, да(( все какието лохи на фоне((
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Ответ JENNINGS
«Реал» сейчас в потрясающей форме! Чем-то напоминает окончание сезона 16/17! Ну и великолепная атмосфера в раздевалке, это видно! С нетерпением жду финала ЛЧ с «Боруссией»!
Честно говоря, даже не знаю какой из этих версий Реала сильнее именно по игре. По составу и именам 16/17, но по игре сложно выбирать. Хоть и Реал 16/17 со всеми играл с позиции силы, или как минимум пытался, но такой зрелищности и разнообразие в атаке как сейчас не было
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Ответ JENNINGS
1 июня
благодарю, бро
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Ответ Vatikan
финал в эти выходные ?
1 июня
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Ответ Игорь Новиков
Это один матч. Все бывает.
бывает, но не будет
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Ответ Vatikan
вообще не верится, что Реал может проиграть Боруссии в финале лч. по факту Реал победитель лч в этом сезоне, можно скринить.
Ты явно не в курсе Депортиво и Ливерпуля
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Папа Карло величайший просто. Некоторые тренеры уже перестали тренировать на таком уровне. А он с самого начала своей карьеры на стабильно топовом уровне. Величайший тренер в истории. Он умеет находить общий язык с игроками разного эго, разного менталитета. Все его любят и уважают. Гениальный тактик, стратег. Мне нравится, что Анчелотти всю свою карьеру менял схемы, стиль игры. И всё это для игроков. Поэтому он успешен. Он не является заложником одной линии, одной манеры игры. При этом все и всегда при нём прогрессировали.
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Комментарий удален модератором
Карло велик!
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что б не говорили , а атмосфера в команде с анчелотти у реала лучшая
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