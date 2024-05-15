Анчелотти о сезоне «Реала»: «Лучшее, что было в моей карьере тренера. Но самый важный матч еще впереди»

Карло Анчелотти назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере.

«Без сомнения, это лучшее, что было в моей карьере тренера. Мы на седьмом небе от радости, но самый важный матч еще впереди.

Я намерен отдохнуть, как и игроки. Впереди финал [Лиги чемпионов], на этой неделе нам нужен отдых.

Дальше мы немного увеличим физическую нагрузку, а затем уделим больше внимания тактике», – сказал главный тренер « » после победы над « » в (5:0).

В финале Лиги чемпионов «Реал», который ранее выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня на «Уэмбли».