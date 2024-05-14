Тренер «Алавеса» о «Реале»: «Они строят команду, которая будет доминировать в Ла Лиге несколько лет. Мбаппе – один из лучших в мире, но сегодня его не будет»

Луис Гарсия заявил, что «Реал» будет доминировать в Ла Лиге несколько лет.

Сегодня мадридцы примут «Алавес» в 36-м туре .

«Они строят команду, которая будет доминировать в Ла Лиге в течение нескольких лет. Он [Мбаппе] один из лучших игроков в мире, но сегодня его не будет, а меня волнуют те, кто будет играть сегодня. Посмотрим, окажется ли он в конце концов в « », скорее всего, так и есть.

Они собираются отпраздновать победу в Ла Лиге, и мы уважаем это, эта команда может создать нам проблемы в самом начале, но есть команды нашего уровня, которым удавалось забивать [на «Сантьяго Бернабеу»]», – сказал главный тренер « ».

Также Гарсия в шутливой форме добавил:

«Я смотрел игру с «Сити» [в Лиге чемпионов], мы собираемся подражать им, мы будем бороться, работать и демонстрировать нашу идентичность».