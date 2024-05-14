Галактионов о возможном продлении контракта с «Локо»: «Вся информация неактуальна. Все сосредоточены на успешно завершении сезона»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался на тему контракта с «Локомотивом».

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что Галактионов, скорее всего, останется во главе «Локо». Позже «Чемпионат» уточнил, что новое 2‑летнее соглашение со специалистом – «решенный вопрос».

«Нам сейчас не до разговоров, поэтому вся появившиеся информация неактуальна. ⁠На сегодняшний день весь тренерский штаб и все игроки сосредоточены только на одном – успешном завершении текущего сезона.

Впереди два важнейших матча, нам необходимо максимально дисциплинированно подойти ним и подниматься вверх в турнирной таблице. Все остальное – только после завершения чемпионата», – сказал Галактионов.

«Локо» с 47 очками занимает 4‑е место в таблице Мир РПЛ. В двух последних турах железнодорожники сыграют с «Факелом» и «Балтикой».

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