У «Локо» 2 сухие победы подряд в РПЛ впервые с сезона-2020/21
«Локомотив» дважды подряд победил всухую в РПЛ впервые с 2021 года.
Сегодня московская команда обыграла «Оренбург» в матче 28-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. В предыдущем туре железнодорожники обыграли «Ростов» (1:0).
Последний раз «Локомотиву» удавалось одержать в чемпионате две сухие победы подряд в сезоне-2020/21. Тогда команду тренировал Марко Николич.
За 2 тура до конца РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место в таблице, набрав 47 очков.