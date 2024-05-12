У «Локо» 2 сухие победы подряд в РПЛ впервые с сезона-2020/21

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Марко Николич Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» дважды подряд победил всухую в РПЛ впервые с 2021 года.

Сегодня московская команда обыграла «Оренбург» в матче 28-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. В предыдущем туре железнодорожники обыграли «Ростов» (1:0).

Последний раз «Локомотиву» удавалось одержать в чемпионате две сухие победы подряд в сезоне-2020/21. Тогда команду тренировал Марко Николич.

За 2 тура до конца РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место в таблице, набрав 47 очков.

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В следующем туре: трижды подряд впервые с 2001-го
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