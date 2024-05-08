Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»
Марсель Десайи считает, что Килиану Мбаппе лучше перейти в Саудовскую Аравию.
Ранее «ПСЖ» дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала Лиги чемпионов и завершил еврокубковый сезон.
«Я уже говорил, что [на месте Мбаппе] переехал бы на другой континент.
Я не уверен, что «Реал Мадрид» – идеальное место для него. На левом фланге есть Винисиус, есть игроки, которые демонстрируют большие способности, как Джуд Беллингем. [Мбаппе] не будет полноценным первым номером, как он того хочет.
Технически, если думать о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год, а вернулся бы в следующем сезоне, в сезон проведения чемпионата мира», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции в эфире beIN Sports.
Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
даже если он не будет первым номером изначально, наоборот это мотивация им стать..
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