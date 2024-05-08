Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»

Марсель Десайи считает, что Килиану Мбаппе лучше перейти в Саудовскую Аравию.

Ранее « » дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала чемпионов и завершил еврокубковый сезон.

«Я уже говорил, что [на месте Мбаппе] переехал бы на другой континент.

Я не уверен, что « » – идеальное место для него. На левом фланге есть , есть игроки, которые демонстрируют большие способности, как Джуд Беллингем. [ ] не будет полноценным первым номером, как он того хочет.

Технически, если думать о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год, а вернулся бы в следующем сезоне, в сезон проведения чемпионата мира», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции в эфире beIN Sports.