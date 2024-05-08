Десайи о Мбаппе: «Я бы уехал в Саудовскую Аравию на год на 350 млн на его месте. Не уверен, что «Реал» – идеальное место для него. Там он не будет первым номером»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Марсель Десайи высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор деньги Джуд Беллингем Футбол

Марсель Десайи считает, что Килиану Мбаппе лучше перейти в Саудовскую Аравию.

Ранее «ПСЖ» дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала Лиги чемпионов и завершил еврокубковый сезон.

«Я уже говорил, что [на месте Мбаппе] переехал бы на другой континент. 

Я не уверен, что «Реал Мадрид» – идеальное место для него. На левом фланге есть Винисиус, есть игроки, которые демонстрируют большие способности, как Джуд Беллингем. [Мбаппе] не будет полноценным первым номером, как он того хочет.

Технически, если думать о футбольном бизнесе, я бы уехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год, а вернулся бы в следующем сезоне, в сезон проведения чемпионата мира», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции в эфире  beIN Sports.

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50 комментариев
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Экспертиза на уровне Агбонлахора, Ротена и Мостового)
+45
-6
+39
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду.
Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
+41
-8
+33
Ответ leon01
А ведь кому-то из них придётся давать золотой мяч)
а ЗМ дадут Фюллькругу за хеттрик в финале ЛЧ 😁
+34
-2
+32
Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
А ведь кому-то из них придётся давать золотой мяч)
+16
0
+16
Не понимаю эти разговоры про полноценного первого номера... Мбаппе надо наоборот идеально дополнять команду и работать на общий результат а не тянуть одеяло на себя. Как говорил Ди Стефано: Ни один игрок не может быть так же хорош, как вся команда в целом.
+11
-2
+9
надеюсь никто не будет прислушиваться к таким советикам..

даже если он не будет первым номером изначально, наоборот это мотивация им стать..
+10
-6
+4
Так черепаху еще никто не унижал, но все поделом.
+6
-4
+2
Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Кейн на протяжении многих лет стабильно высокий уровень демонстрирует
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Ну да, просрать год карьеры в самом пиковом возрасте это отличная идея. В Реале то Мбаппе ведь бедствовать будет.
просрать? За 350 лямов? Фигачебе просер. Так то для него это работа, а смысл работы - заработок денег
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Голивец
Экспертиза на уровне Агбонлахора, Ротена и Мостового)
На 350 млн. чего бы не сьездить.) Заработать на всю жизнь и можно после этого думать только о футболе.
+3
-1
+2
Ответ vaniaEee
Беллингему 20 Первый сезон в топ клубе Выдал оверперформанс в первой половине, определяет игру команды во втором О чем речь вообще Холланд проваливает большие матчи, Мбаппе потерял уже лет 5 в псж
Вопросов нет. Просто многие приписывают это величие Джуду. Мол действующий или будущий наследник величия. Хотя пока реально не за что его восхвалять.
+2
0
+2
Ответ Виктор Никитин
надеюсь никто не будет прислушиваться к таким советикам.. даже если он не будет первым номером изначально, наоборот это мотивация им стать..
Это правда. Роналду переходил в Реал с Раулем одновременно с Кака. Но в некотором роде я соглашусь с Десайи. Большинство качеств, которыми обладает Мбаппе в совершенстве, присущи и Винни. Как это будет работать, и будет ли - вопрос. И если не будет - кто сядет на скамейку?
+3
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+2
Уеду срочно я из этих мест…
+2
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+2
Мужик дело говорит,все едут заканчивать туда карьеру,а он поедет заработать оооочень много и с хорошим шансом вернуться в элиту еврофутбола...пусть едет! Ппокачается от жары и будет играть только лучше)
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+1
В принципе логика в этом есть. Мбапе бы перейти в сильный чемпионат, к примеру в Ливерпуль, где он будет #1, тем самым будет иметь возможность стать чемпионом АПЛ в ранге единоличной звезды своего клуба, как это было с Месси или Роналду. А в РМ он будет лишь одним из.
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0
+1
Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
В целом согласен! Уверен также в том, что Роналду с Месси задрали просто нереальную планку на текущий момент и на их контрасте разница пока колоссальная)
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+1
Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Последнее время топовых игроков совсем мало , очень много игроков уровня выше среднего
+1
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+1
Ответ Marcus-light
Это правда. Роналду переходил в Реал с Раулем одновременно с Кака. Но в некотором роде я соглашусь с Десайи. Большинство качеств, которыми обладает Мбаппе в совершенстве, присущи и Винни. Как это будет работать, и будет ли - вопрос. И если не будет - кто сядет на скамейку?
У Мбаппе результативность выше, чем у Винни мячей на 10-20 из года в год. Так что вопроса никакого нет
+1
0
+1
На месте Мбапе, я бы тоже уехал на год за 350 млн. Но, я не на месте Мбапе...:)
+1
0
+1
Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Даже на фоне 40 летних Мессии и Рона никто не тянет на суперзвезду...
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Экспертиза на уровне Агбонлахора, Ротена и Мостового)
3 столпа)
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+1
Ну это он не столько про Мбаппе, сколько про 350 млн. Хорошая сумма, в общем-то.
+1
0
+1
Ответ Football Forever
Вопросов нет. Просто многие приписывают это величие Джуду. Мол действующий или будущий наследник величия. Хотя пока реально не за что его восхвалять.
Он как минимум не хуже этих двоих по своему возрасту, а дальше вопрос, будет ли он прогрессировать, станет ли доминатором и тащером. Холанн в важных матчах баст, а Мбаппе только в сборной показывает что-то, где вокруг него построена команда. В ПСЖ он непонятно зачем и деградирует
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Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Какой спрос с двадцатилетнего Джуда? Вспомни, каким в его возрасте был Роналду
0
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Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Беллингему 20
Первый сезон в топ клубе
Выдал оверперформанс в первой половине, определяет игру команды во втором
О чем речь вообще
Холланд проваливает большие матчи, Мбаппе потерял уже лет 5 в псж
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Ответ skywalker_d
Кейн на протяжении многих лет стабильно высокий уровень демонстрирует
Только трофеев это не приносит ни ему, ни его командам. Так что о каком величии может идти речь. Ушел бы от шпор года 4 назад, может и до золотого мяча бы добрался.
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Ответ Football Forever
Честно говоря, многие говорят о суперзвездах после Месси и Роналду. Но пока ни Мбаппе, ни Холанд, ни Беллингем, ни другие, стабильно величайшего уровня не демонстрируют.
Так Месси и Роналду одни из лучших в истории. Причём тут Мбаппе и Холланд?
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Ответ leon01
А ведь кому-то из них придётся давать золотой мяч)
Лучше бы дали Родри ))
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Ответ Олег Кузнецов
На 350 млн. чего бы не сьездить.) Заработать на всю жизнь и можно после этого думать только о футболе.
Так он уже. Надо умудриться до конца жизни потратить зп и подписные бонусы от катарского мешка за 6 лет
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Ответ Marcus-light
Это правда. Роналду переходил в Реал с Раулем одновременно с Кака. Но в некотором роде я соглашусь с Десайи. Большинство качеств, которыми обладает Мбаппе в совершенстве, присущи и Винни. Как это будет работать, и будет ли - вопрос. И если не будет - кто сядет на скамейку?
Точно такие же разговоры были, когда Фигу переходил в "Реал" с Зиданом. Однако два великих Мастера нашли способ существовать на поле вместе и явили миру фантастическое зрелище. У этих ребят тоже проблем не будет.
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